DÃ¼sseldorfer EG bezwingt Angstgegner Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 und fÃ¤hrt den 6. Sieg in Folge ein

Düsseldorf. (MR) Den Höhepunkt gab es bereits vor dem ersten Bully: Die Düsseldorfer EG vermeldete die Vertragsverlängerungen der Leistungsträger Alex Ehl und Brendan O’Donnell um zwei weitere Jahre. Das Spiel konnte erst im Penaltyschießen entschieden werden.

Zu einem Spiel aus dem Düsseldorfer „Gruselkabinett“ (lt. Stadionheft) traten die Grizzlys in Düsseldorf an, einer der Angstgegner des Brehmstraßenclubs. Und da neben Fischbuch jetzt auch kurzfristig Verteidiger Nowak ausgefallen war, konnte die DEG gegen die starken und disziplinierten Grizzlys nur 5 Verteidiger aufbieten. Und so sah das Spiel auch zunächst aus, als hätte Coach Kreis die Devise ausgegeben „defense first“ und hinten möglich wenig kassieren. Nach vorne ging auch kaum etwas für die Hausherren. Auf der anderen Seite immer wieder gefährlich DeSousa oder Melchiori, doch Hane hielt die Null fest. So kam es wie aus dem Nichts, dass ein Treffer verzeichnet werden konnte – Trinkberger mit seinem ersten Tor (14.) – nach dem Spiel kommentierte er dies so „ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, bin einfach nach vorn und hab auf den Steilpass gehofft“. Das gab den Hausherren Auftrieb, und sie konnten die nächste Überzahl gewinnbringend nutzen. Es wurde um das Tor von Strahlmeier gut nachgearbeitet, Olson hatte die Übersicht, schaltete am schnellsten und stellte auf 2:0.

Grizzlys drehen das Spiel und erzwingen Verlängerung

Im mittleren Durchgang hatten die Hausherren zunächst das Spielgeschehen im Griff, doch ein paar Fehlentscheidungen bzw. schlechtere Pässe brachten die Grizzlys wieder Vorteile und mehr Spielanteile. Schiemenz und O’Donnell, der heute Doppelschichten fuhr („O’Donnell gegen den Rest der Welt“), hatten die Erhöhung auf dem Schläger. Immer mehr jedoch setzten sich die Niedersachsen vor und um Hane fest, auch eine Strafe gegen die DEG half hier mit. DeSousa war es dann, der schließlich Hane erstmalig überwinden konnte (32.). Die Gäste machten Druck, kamen oftmals aussichtsreich vor das DEG Tor, doch an Hane scheiterten alle. Vor allem im dritten Durchgang glich das Spiel einem Dauerbeschuss durch die VW-Städter. Die Fans wurden laut, die Halle stand und unterstützte das Team um Barta, das allmählich auf dem Zahnfleisch ging. Gästecoach Mike Stewart zog den Goalie bereits 2 ½ Minuten vor der Schlusssirene, und mit Nachstochern mogelte DeSousa das Spielgerät um den Pfosten zum späten Ausgleich. In der Verlängerung drückte zunächst Düsseldorf auf den entscheidenden Treffer, unterstützt von einer frühen Strafe gegen die Grizzlys. Kaum wieder komplett scheiterte Wolfsburg ein ums andere Mal an diversen Düsseldorfer Körperteilen. Im anschließenden Shoot out trafen Schiemenz und O’Donnell für die DEG während Hane die ersten beiden Gästeversuche entschärfen konnte. Dann war es geschafft, und die DEG hat mit sehr viel Einsatz und Herzblut den Grizzlys 2 Punkte abgeluchst.

Trainerstimmen zum Spiel

Es spielten:

DEG – 32 Hendrik Hane – 36 Joonas Järvinen, 16 Kyle Cumiskey – 28 Alex Ehl, 29 Alex Barta, 21 Brendan O’Donnell; 88 Niklas Heinzinger, 67 Bernhard Ebner – 22 Cedric Schiemenz, 81 Stephen MacAulay, 15 Carter Proft; 27 David Trinkberger – 9 Jerry D’Amigo, 39 Victor Svensson, 21 Brendan O’Donnell; 19 Niklas Postel, 26 Brett Olson, 77 Paul Bittner

WOB – 1 Dustin Strahlmeier – 24 Janik Möser, 8 Jordan Murray – 18 Anthony Rech, 4 Garrett Festerling, 26 Jonas Enlund; 55 Ryan Button, 5 Björn Krupp – 27 Thomas Reichel, 94 Phil Hungerecker, 90 Jan Nijenhuis; 44 Julian Melchiori, 7 Dominik Bittner – 93 Spencer Machacek, 23 Gerrit Fauser, 11 Trevor Mingoia; 12 Armin Wurm – 26 Darren Archibald, 82 Chris DeSousa, 63 Luis Schinko

Die Tore erzielten:

1:0 (13:36) Trinkberger (D’Amigo, Proft)

2:0 (17:20) Olson (Bittner, O’Donnell) PP1

2:1 (31:48) DeSousa (Archibald, Murray)

2:2 (58:48) DeSousa (Mingoia, Machacek)

3:2 (65:00) Schiemenz GWS

Schiedsrichter: Gordon Schukies, Rainer Köttstorfer – Joep Leermakers, Kai Jürgens

Strafen: DEG – 2 Min.; WOB – 6 Min.

Zuschauer: 5000

