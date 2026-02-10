Düsseldorfer EG beklagt zwei verletzte Akteure – Spielermarkt wird sondiert

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG muss zwei bittere Ausfälle vermelden: Stürmer Yushiroh Hirano hat sich eine schwere Oberköperverletzung zugezogen und fällt für unbestimmte Zeit aus.

Das haben erste Untersuchungen ergeben. Sollten zusätzliche Untersuchungen weitere Erkenntnisse liefern, wird der Club dies noch bekannt geben.

Hirano war am Sonntag beim Auswärtsspiel in Kassel nach einem Zusammenprall mit dem Rücken gegen die Bande geprallt. Die DEG wird – wie zu jeder Zeit der Saison – den Spielermarkt sondieren und gegebenenfalls einen weiteren Stürmer verpflichten.

Zudem hat sich Torwart Leon Hümer bei einem Einsatz für die Hannover Scorpions in der Oberliga eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen. Das Talent muss leider operiert werden. Auch bei ihm ist noch ungewiss, wann er wieder auf dem Eis stehen wird.

Geschäftsführer Rick Amann: „Diese Ausfälle treffen uns hart, am allerwichtigsten ist aber die Gesundheit der Spieler. Sie bekommen die Zeit, die sie benötigen. Wir werden sie auf jede mögliche Weise bei ihrer Gesundung unterstützen.“

