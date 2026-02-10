Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG beklagt zwei verletzte Akteure – Spielermarkt wird sondiert
Düsseldorfer EGInjury list

Düsseldorfer EG beklagt zwei verletzte Akteure – Spielermarkt wird sondiert

10. Februar 20261 Mins read56
Share
Yushiroh Hirano - © by Sportfoto-Sale (DR)
Share

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG muss zwei bittere Ausfälle vermelden: Stürmer Yushiroh Hirano hat sich eine schwere Oberköperverletzung zugezogen und fällt für unbestimmte Zeit aus.

Das haben erste Untersuchungen ergeben. Sollten zusätzliche Untersuchungen weitere Erkenntnisse liefern, wird der Club dies noch bekannt geben.

Hirano war am Sonntag beim Auswärtsspiel in Kassel nach einem Zusammenprall mit dem Rücken gegen die Bande geprallt. Die DEG wird – wie zu jeder Zeit der Saison – den Spielermarkt sondieren und gegebenenfalls einen weiteren Stürmer verpflichten.

Zudem hat sich Torwart Leon Hümer bei einem Einsatz für die Hannover Scorpions in der Oberliga eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen. Das Talent muss leider operiert werden. Auch bei ihm ist noch ungewiss, wann er wieder auf dem Eis stehen wird.

Geschäftsführer Rick Amann: „Diese Ausfälle treffen uns hart, am allerwichtigsten ist aber die Gesundheit der Spieler. Sie bekommen die Zeit, die sie benötigen. Wir werden sie auf jede mögliche Weise bei ihrer Gesundung unterstützen.“

Folgt uns gerne ….

671
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Zweibrücken trifft im Playoff Viertelfinale auf die Mad Dogs Mannheim

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Düsseldorfer EGKassel Huskies

Packendes Spiel zum Family Day: Huskies schlagen DEG nach Verlängerung

Kassel. (PM Huskies) Zum Family Day war am Sonntagnachmittag die Düsseldorfer EG...

By8. Februar 2026
! +Düsseldorfer EGInterviews

Der Kölner Hai Sten Fischer (23) sammelt mit einer Förderlizenz ausgestattet beim Erzrivalen Düsseldorfer EG reichlich Eiszeit und Erfahrungen

Düsseldorf. (EM) Er ist so ein klein wenig ein Wandler zwischen den...

By7. Februar 2026
! +Düsseldorfer EGEisbären Regensburg

Düsseldorfer EG dreht einen 0:2 Rückstand und gewinnt 5:2 gegen die Eisbären Regensburg

Düsseldorf. (MR) Es war für beide Teams ein wichtiges Spiel im Hinblick...

By6. Februar 2026
Düsseldorfer EGTransfer-News

Düsseldorfer EG verleiht das nächste Talent

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG verschafft einem jungen Defensiv-Talent mehr Eiszeit....

By5. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten