DÃ¼sseldorfer EG beendet die Hauptrunde mit einer 3:0 Niederlage in Augsburg – In den Playoffs trifft die DEG nun auf NÃ¼rnberg

Düsseldorf. (PM DEG) Der Gegner der Düsseldorfer EG in der Ersten Playoff-Runde steht fest!

Die Rot-Gelben treffen ab Dienstag auf die Nürnberg Ice Tigers. Die Termine der „best-of-three“-Serie:

Dienstag, 5. April, 19.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers vs. Düsseldorfer EG

Donnerstag, 7. April, 19.30 Uhr: Düsseldorfer EG vs. Nürnberg Ice Tigers

Freitag, 8. April, 19.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers vs. Düsseldorfer EG *

+ falls erforderlich

Zuvor hatte die DEG am Sonntag-Nachmittag ihr letztes Hauptrunden-Spiel bei den Augsburger Panthern mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) verloren. Sie stand aber bereits zuvor als Tabellen-Neunter fest. Das Augsburg-Spiel deshalb nur gerafft:

Das Tor hütete heute nach längerer Pause Hendrik Hane, Marco Nowak und Brett Olson fehlten verletzt, Niklas Postel war als überzähliger Spieler draußen. Das Spiel selbst begann mit einem negativen Paukenschlag: Erst 28 Sekunden waren absolviert, als Blaz Gregorc mit einem satten Schuss von der Blauen Linie traf. Hendrik Hane war durch einen Spieler die Sicht verdeckt. Was ein bitterer Fehlstart! Danach die DEG aber mit einigen guten Szenen und mehrmals knapp vor dem Ausgleich. Bernhard Ebner hatte das leere Tor vor sich, die Scheibe trudelte aber an der verlassenen Linie entlang. Auch Powerplays blieben auf beiden Seiten ungenutzt, so dass es mit einem 0:1 aus Düsseldorfer Sicht in die Pause ging.

Auch im zweiten Abschnitt hatte die DEG Mühe, Chancen in Tore umzuwandeln und blieb erneut ohne Tor. Den Gästen gelang erneut auch kein Powerplay-Treffer, dafür leider dem AEV. Der Ex-Düsseldorfer Chad Nehring traf im Nachsetzen (27.44). Positiv: In dem intensiven und teils hitzigen Spiel hielt die DEG in den Zweikämpfen dagegen und war immerhin hierbei schon im Playoff-Modus.

Im Schlussdrittel konnte die DEG das Spiel nicht mehr drehen. Im Gegenteil: Saponari traf gleich zu Beginn aus der Halbdistanz zum 3:0 – die frühe Entscheidung. Es wäre wichtig gewesen, nach so vielen torlosen Minuten noch einmal zu treffen, doch obwohl sich die Jungs sich kräftig mühten, es gelang nicht. So endete das letzte Hauptrundenspiel mit einer 0:3-Niederlage,

Ausblick: Siehe oben! Tickets für die Erste Playoff-Runde gegen Nürnberg unter www.degtickets.de. Nach interner und externer Rücksprache entfallen ab sofort bei den Heimspielen im PSD BANK DOME alle Zugangsbeschränkungen sowie die Maskenpflicht. Wir verweisen aber gerne auf die Hygiene- und Infektionsschutzempfehlungen der Coronaschutzverordnung. Zudem bieten wir weiterhin die Möglichkeit zum freiwilligen Social Distancing in den sich nicht im Verkauf befindlichen Blöcken 206 – 232 im Oberrang bei freier Platzwahl.