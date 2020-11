DÃ¼sseldorf statt Krefeld! DEG holt Eugen Alanov zurÃ¼ck

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG arbeitet weiter am Kader für die Spielzeit 2020/21 und verstärkt sich in der Offensive. Stürmer Eugen Alanov kehrt...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG arbeitet weiter am Kader für die Spielzeit 2020/21 und verstärkt sich in der Offensive.

Stürmer Eugen Alanov kehrt nach vier Jahren zurück zur DEG. Der 25-Jährige wechselt von den Krefeld Pinguinen über den Rhein. Alanov spielte bereits im DEG-Nachwuchs und in der Saison 2015/16 für die Düsseldorfer. Damals gelang ihm in vier Einsätzen eine Vorlage. Er erhält nun einen Vertrag bis zum Ende der Saison und wird bereits bei der Partie gegen Krefeld auf dem Eis stehen.

Niki Mondt, Sportdirektor Düsseldorfer EG: „Wir sind sehr glücklich, dass Eugen Alanov in der kommenden Saison unser Trikot tragen wird. Wir wollten ihn schon im Sommer verpflichten, damals hatte er sich aber für ein Engagement in der russischen KHL entschieden. Eugen ist ein Spieler, der immer alles für das Team gibt. Zudem kann er verschiedene Rollen in der Mannschaft einnehmen.“

Zur Person Eugen Alanov

Nach seiner ersten Profi-Station bei der Düsseldorfer EG wechselte Eugen Alanov zum EC Bad Nauheim in die DEL2. Dort spielte er auch 2015/16 als Förderlizenz-Spieler der DEG. Insgesamt lief er 102 Mall für den Zweitligisten auf, schoss 15 Tore und legte 23 Treffer auf. In den vergangenen drei Jahren lief der Linksschütze für die Nürnberg Ice Tigers auf. Dort erzielte er in 147 Partien neun Tore und gab 20 Vorlagen. Außerdem absolvierte er für die Kooperationspartner Bayreuth Tigers und Bietigheim Steelers insgesamt 29 Einsätze (drei Tore, neun Assists). Zuletzt stand er bei den Krefeld Pinguinen unter Vertrag. Eugen Alanov wurde am 29. September 1995 geboren, schießt links, ist 1,84 m groß und 80 kg schwer. In Düsseldorf erhält er die Nummer 95.

Erstes Heimspiel seit acht Monaten! DEG erwartet Krefeld

Endlich wieder Eishockey im ISS DOME! Die Düsseldorfer EG kehrt im Rahmen des MagentaSport Cup nach mehr als acht Monaten Pause wieder für ein Pflichtspiel aufs heimische Eis zurück und schafft damit ein weiteres Stück „Normalität“. Gegner sind am Dienstag (24. November, 19.30 Uhr) die Nachbarn aus Krefeld. Die Pinguine kommen mit einem Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg im Gepäck nach Düsseldorf, die Rot-Gelben wollen hingegen nach der knappen Penalty-Niederlage bei den Fischtown Pinguins den ersten Dreier dieses Turniers einfahren.

Gleich vier Debütanten im „kleinen“ Derby

Während die ersatzgeschwächte DEG die ersten beiden Vorbereitungsspiele in Wolfsburg deutlich (0:7) und in Bremerhaven denkbar knapp (4:5 n.P.) verloren hat, konnten sich die Pinguine in der vergangenen Partie gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:1 den ersten Sieg sichern. Den möchten sich am morgigen Dienstag sicherlich auch die Rot-Gelben. Dabei helfen sollen gleich vier Rückkehrer, die gleichzeitig ihr Debüt im DEG-Trikot feiern werden. Neuzugang Matt Carey musste bei Ankunft in Düsseldorf zunächst in Quarantäne, konnte inzwischen aber mit der Mannschaft trainieren und wird als Stürmer im Kader stehen. Gleiches gilt für Torwart Mirko Pantkowski, der nach überstandener Covid 19-Infektion endlich ins Geschehen eingreifen kann. Und auch Neuzugang Eugen Alanov wird bereits gegen seinen ehemaligen Club auflaufen. Komplettiert wird der Kader durch den ebenfalls neuen Stürmer Mathias From. Auch Chefcoach Harold Kreis wird voraussichtlich erstmals in der laufenden Vorbereitung an der Bande stehen.

Co-Trainer Thomas Dolak: „Wir freuen uns sehr, dass wir nach so langer Zeit endlich wieder ein Heimspiel bestreiten dürfen. Natürlich wird es etwas seltsam sein, zunächst ohne Zuschauer im eigenen Wohnzimmer zu spielen. Aber ich bin sicher, dass gerade bei diesem Derby unsere Anhänger vor dem Fernseher mitfiebern werden. Wir wollen gegen Krefeld wieder ein Stück näher an unsere Normalform herankommen. Man merkt deutlich, dass wir durch die ersten Partien und das gemeinsame Training langsam wieder in Tritt kommen. Wir freuen uns!“