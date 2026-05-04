Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Düsseldorf, Rosenheim keine Themen: Korbinian Holzer sagt dem aktiven Eishockey Servus!
! +Graz 99érsTransfer-News

Düsseldorf, Rosenheim keine Themen: Korbinian Holzer sagt dem aktiven Eishockey Servus!

4. Mai 20262 Mins read10
Share
Korbinian Holzer - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Graz. (99ers) Nach zwei Saisonen und 91 Spielen als Kapitän der Moser Medical Graz99ers und mit seinem in mehr als zwei Hockey-Jahrzehnten ersten und somit einzigen Meistertitel beendet Korbinian „Korbi“ Holzer (38) seine herausragende Eishockey-Laufbahn.

Der Entschluss sei schon vor Beginn der Playoffs gefallen, der Zeitpunkt könne „nun besser nicht sein“, sagt Holzer.

Als der Name Korbinian Holzer im Laufe des Sommers vor zwei Jahren da und dort im Konnex mit den Graz99ers aufgetaucht ist, wurde das eher den Eishockey-Fabeln und der „Silly Season“, wie der Transferklatsch gerne genannt wird, zugeordnet. Bald darauf war es einer der spektakulärsten Transfers der Liga-Geschichte. Weil er sich schnell überzeugen habe lassen, dass in Graz „etwas im Entstehen ist“ und es ihn „reizt, Teil davon zu sein und dazu beizutragen“, wie Holzer damals sagte.

Nicht einmal zwei Jahre später war die Erfolgsgeschichte fertig geschrieben, die sich mit Fug und Recht den Eishockey-Märchen zuordnen lässt. Und wenn Korbinian „Korbi“ Holzer, mit 231 NHL-Spielen und gesamt fast 1.000 Spielen in NHL, AHL, russischer KHL, DEL und Deutschlands Nationalteam nach Graz gekommen, sagt: „Es ist meine erste Meisterschaft. Ganz egal in welcher Liga, ich kann es gar nicht beschreiben, was mir dieser Titel mit Graz bedeutet“, nimmt man ihm das ab wie keinem Zweiten.

Düsseldorf, Rosenheim keine Themen

Den Entschluss, nun einen Strich unter die aktive Laufbahn zu ziehen, hatte Holzer bereits vor Beginn der heurigen Playoffs – den Viertelfinal-Sweep gegen den VSV hat er wegen einer Lungenentzündung noch dazu verpasst – gefasst. „Gar nicht so sehr des Körperlichen wegen“, sagt Holzer trotz seiner 38 Jahre. „Es war eine Entscheidung aus dem Bauch und des Kopfes.“ Und dass es sich letztlich „gut angefühlt hat.“

Seinen nun folgenden „nächsten Schritt“ hat Holzer mit der Trainerausbildung bereits in Vorbereitung. Mit Düsseldorf hatte er „vor allem des Harrys wegen“ (Lange, Anm.) zwar Kontakt. „Aber es hat sich dann schnell gezeigt, dass ich lieber aufhören möchte“, sagt Holzer. Und mit Rosenheim und den dortigen Starbulls sei er zuletzt wohl eher in Verbindung gebracht worden, weil er dort quasi daheim ist. Kontakt oder gar Gespräche habe es nie gegeben.

Korbinian Holzer: „Mein Entschluss ist ja schon vor den Playoffs festgestanden. Dass es jetzt noch dazu so ausgegangen ist, habe ich mir vorher natürlich nicht erträumen lassen. Umso mehr passt der Zeitpunkt nun perfekt. Es hat sich ja nicht von heute auf morgen ergeben, sondern seit Monaten so entwickelt. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, einen nächsten Schritt zu machen.“

Korbinian Holzers Karriere in Zahlen

Source: Korbinian Holzer @ Elite Prospects

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
15
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Eispiraten Crimmitschau sichern sich die Dienste von Emil Quaas

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

Eispiraten Crimmitschau sichern sich die Dienste von Emil Quaas

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau verstärken ihre Defensive zur kommenden Saison...

By4. Mai 2026
Tölzer LöwenTransfer-News

Löwen verlängern mit Eigengewächs Simon Manhart!

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen freuen sich, dass mit Simon...

By4. Mai 2026
HC Ambri-PiottaTransfer-News

Nathan Borradori Biancoblù bis 2030

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, den Vertrag mit...

By4. Mai 2026
Eisbären RegensburgTransfer-News

Warum sich Peter Flache für eine Weiterverpflichtung von Guillaume Naud entschieden hat

Regensburg. (PM Eisbären) Die Kaderplanung der Eisbären Regensburg nimmt weiter konkrete Formen...

By4. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten