DÃ¼sseldorf kommt in Berlin unter die RÃ¤der: â€žSo hÃ¤tten wir in der 2. Liga nicht mal einen Punkt geholtâ€œ – Iserlohns Ugbekile nach Pleite in Fischtown: „Das ist einfach bitter“

Bonn. (PM MagentaSport) Die DEG geht in Berlin unter: 10:2 für die Eisbären mit freundlicher Unterstützung der Düsseldorfer Defensive.

Kein Wunder also, dass Alexander Blank beim Drittletzten sauer ist: „Wenn du in der Formtabelle im Januar noch auf Platz 3 oder 4 stehst und dann aus der Februar-Pause zurückkommst und so eine Scheiße zusammenspielst – also ich glaube, so hätten wir in der 2. Liga nicht mal einen Punkt geholt.“ Korbinian Geibel trifft erneut und steht nun bei 4 Toren aus den letzten 6 Spielen: „Ich habe lange auf mein erstes Tor gewartet, jetzt fallen sie leichter. Wir haben unser Spiel durchgezogen und nicht nur das Ergebnis verwaltet.“

Derweil dreht Bremerhaven sein Heimspiel gegen den Vorletzten Iserlohn Roosters: aus dem 0:2 wird ein solides 5:2. Fabian Herrmann krönt seinen Geburtstag mit einem Treffer: „Man träumt von so einem Geburtstagstor. Wir waren trotz des 0:2-Rückstands die bessere Mannschaft, das Ergebnis spiegelt das Spiel wider.“

Iserlohns Trainerwechsel – Sportdirektor Franz Fritzmeier löste Doug Shedden ab – verpufft zunächst. Die Roosters und Schlusslicht Augsburg bleiben damit punktgleich. Die DEG, mit einem Punkt mehr Drittletzter, ist am Freitag in Iserlohn zu Gast – live ab 19 Uhr in der MagentaSport-Konferenz.

Eisbären Berlin – Düsseldorfer EG 10:2

Die Eisbären Berlin schlagen den Drittletzten Düsseldorfer EG mit 10:2. Ty Ronning trifft bereits in der ersten Minute. Die Berliner dominieren das Spiel und nutzen ihre Chancen effizient. Der Sieg ist verdient, auch wenn das Ergebnis etwas hoch ausfällt.

Korbinian Geibel, Torschütze der Eisbären Berlin, hat in den letzten 6 Spielen 4 Tore erzielt: „Ich habe lange auf mein erstes Tor warten müssen, und jetzt fallen sie einfach leichter. Ich denke, wir haben die ganze Zeit unser Spiel gespielt und nicht nur das Ergebnis verwaltet – egal, wie es stand. Natürlich sind die Dinger einfacher reingegangen als sonst. Das war ein sehr wichtiger Sieg. Jetzt kommt es darauf an, in den letzten Spielen zu performen und sich auf die Playoffs vorzubereiten.“

Alexander Blank, Spieler der Düsseldorfer EG, ist bedient nach der Niederlage: „Das war schlecht, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. So kannst du nicht aus der Länderspielpause zurückkommen. Wenn du in der Formtabelle im Januar noch auf Platz 3 oder 4 stehst und dann aus der Februar-Pause zurückkommst und so eine Scheiße zusammenspielst – also ich glaube, so hätten wir in der 2. Liga nicht mal einen Punkt geholt. Es geht hier 10:2 aus, und ich glaube, wir waren von der 1. bis zur 60. Minute unkonzentriert und haben einfach schlechtes Eishockey gespielt.“

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Iserlohn Roosters 5:2

Bremerhaven liegt im ersten Drittel mit 0:2 zurück und dreht die Partie am Ende auf 5:2. Nach 3 Niederlagen in Serie gelingt den Pinguins damit wieder ein Sieg, und sie verteidigen den 5. Platz. Iserlohn bleibt punktgleich mit den Augsburger Panthern auf dem vorletzten Rang. Der Trainerwechsel hat bei Iserlohn nicht gezündet: Franz Fritzmeiers Trainerdebüt ist nur ein Drittel erfolgreich.

Fabian Herrmann, Torschütze der Pinguins Bremerhaven, trifft an seinem Geburtstag: „Man träumt immer von einem Geburtstagstor, und dass der Puck mir dann so genau auf den Schläger fällt, ist umso besser. Wir wissen, dass wir mental stark sind und auch spielerisch überzeugen können. Obwohl wir nach dem ersten Drittel 0:2 hinten lagen, waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Am Ende spiegelt das Ergebnis genau das Spiel wider.“

Colin Ugbekile, Spieler der Iserlohn Roosters, über die Niederlage: „Das ist einfach bitter. Wir haben fünf Hütten kassiert. Bremerhaven ist ein gutes Team. Aber wenn wir sie schlagen wollen, darf das nicht passieren. Wir wollen ein Stück aggressiver spielen. Besonders im ersten Drittel haben wir das gut gemacht, jetzt müssen wir zusehen, dass wir es über 60 Minuten durchziehen.“

