Düsseldorf führte schon mit 2:0 … ESVK gewinnt bei der DEG nach Penaltyschießen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der vierte DEL2-Spieltag führte den ESV Kaufbeuren am späten Sonntagnachmittag zur Düsseldorfer EG.

Für den Absteiger aus der DEL war dies zugleich auch die Heimpremiere in der DEL2. ESVK-Trainer Todd Warriner musste dabei weiterhin auf Mittelstürmer Tyson McLellan verzichten. Im Tor stand Daniel Fießinger, der mit einer starken Leistung am Ende auch einer der Garanten dafür war, dass die Joker der DEG vor 7.210 Zuschauern zwei Punkte abluchsen konnten.

Die DEG kam bei ihrer DEL2-Heimpremiere dann auch wie die Feuerwehr aus der Kabine und versuchte, so gleich auch den ESVK in der eigenen Zone unter Druck zu setzen. Nachdem sich die Joker vom ersten Druck ein wenig befreien konnten, kassierten sie aber doch noch einen frühen Gegentreffer. Leon Niederberger schlich sich im Slot zwischen drei Kaufbeurer Spielern und netzte nach einem Pass von hinter dem Tor zum 1:0 für die DEG ein. Ein erstes Powerplay der Düsseldorfer verteidigten die Kaufbeurer dann mit viel Geschick und auch etwas Glück – Paul Mayer rettete einmal in höchster Not kurz vor der Torlinie – und überstanden dies ohne einen Gegentreffer. Nach gut zehn Minuten waren die Wertachstädter dann auch in der Partie angekommen und hatten durch Max Hadraschek und Max Oswald zwei erste gute Chancen. Nachdem sich die Reihe um Torjäger Joe Cassetti im nächsten Wechsel auch in der Zone der DEG festsetzen konnte, leistete sich John Rogl ein Offensivfoul und seine Mannschaft musste erneut in Unterzahl ran. Dieses Mal dauerte es nur wenige Sekunden, ehe Max Balinson im Slot den freien Schläger von Kevin Maginot fand. Dieser fälschte die Scheibe dann gekonnt zum 2:0 für die Hausherren ins ESVK-Gehäuse ab. Direkt nach dem zweiten Treffer leisteten sich die Düsseldorfer auch ein Foulspiel in der Offensivenzone, und die Joker kamen zu ihrem ersten Powerplay. Dabei erspielten sich die Kaufbeurer auch ein paar gute Abschlüsse, zu einem Treffer reichte es aber nicht. Ein weiteres Überzahlspiel des ESVK, gut vier Minuten vor der Drittelpause, war dann vom Erfolg gekrönt. Klausi Heigl wurde im Slot von Henri Kanninen freigespielt und traf zum 2:1-Anschlusstreffer in den linken Torwinkel. Der ESVK war somit nach dem frühen Rückstand wieder zurück im Spiel.

Im zweiten Drittel war das Spiel dann von vielen offensiven Aktionen geprägt. Die Joker waren hier dann sogar die Mannschaft mit einem deutlichen Plus an Chancen. Gleich in der 21. Spielminute hatten die Kaufbeurer Pech, als ein Schuss von Max Oswald nur am Innenpfosten landete. Nur wenige Sekunden später war der schnelle Ausgleichstreffer aber doch da. Nach einem Schussversuch von Nikolaus Heigl, der geblockt wurde, reagierte Dartagnan Joly blitzschnell und traf aus der Drehung zum 2:2. In der Folge agierte eigentlich nur der ESVK und erspielte sich dabei Chance um Chance. Unter anderem hatten Alec Zawatsky und Joe Cassetti den Führungstreffer auf dem Schläger. Auf der Gegenseite hatte Yushiroh Hirano eine dicke Möglichkeit für die DEG, scheiterte aber an Daniel Fießinger. Ein Powerplay der Düsseldorfer nach 26 Minuten überstanden die Gäste schadlos. Henri Kanninen und Sami Blomqvist hatten dann in einem Wechsel in der 31. Minute je einen Alleingang und scheiterten beide im Abschluss an Niklas Lunemann im Tor der DEG. Weitere Chancen der Joker blieben leider ungenutzt, aber auch die Düsseldorfer kamen wieder besser in die Partie und hatten auch immer wieder ihre Möglichkeiten. Die Kaufbeurer hatten mit der Pausensirene noch eine ganz große Chance durch Max Hadraschek, der frei im Slot zum Abschluss kam, und hauchdünn den dritten Joker-Treffer an diesem Abend verpasste.

Im Schlussabschnitt hatten beide Mannschaften die Möglichkeiten, das Spiel in der regulären Spielzeit für sich zu entscheiden. Beide Torhüter zeigten aber auch weiterhin eine starke Leistung und ließen keinen Treffer mehr zu. Gerade in den Schlussminuten war es Daniel Fießinger im Kaufbeurer Tor, der zum absoluten Ruhepol avancierte und auch in der einen oder anderen hektischen und unübersichtlichen Situation die Ruhe bewahrte und seine Mannschaft damit auch in die Overtime schickte. In dieser hatten wiederum beide Mannschaften die Chance, das Spiel zu entscheiden, aber die Torhüter hatten wieder etwas dagegen.

Im Penaltyschießen präsentierten sich die Wertachstädter äußerst souverän. Joe Cassetti und Dartagnan Joly erzielten beeindruckende Treffer, während Daniel Fießinger zwei von drei Versuchen der DEG erfolgreich abwehrte. Dadurch gelang es der Mannschaft von Trainer Todd Warriner, nach einem 0:2-Rückstand schließlich zwei Punkte aus Düsseldorf mitzunehmen. Nach vier Spielen steht das Team nun mit insgesamt fünf Punkten da.

