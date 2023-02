Düsseldorf: Dieser Stürmer spielt langfristig weiter in Rot-Gelb

Düsseldorf. (PM DEG) Großartige Neuigkeiten für die Düsseldorfer EG: Stephen MacAulay hat seinen Vertrag mit den Rot-Gelben um ein Jahr verlängert. Der Stürmer bleibt...

Düsseldorf. (PM DEG) Großartige Neuigkeiten für die Düsseldorfer EG: Stephen MacAulay hat seinen Vertrag mit den Rot-Gelben um ein Jahr verlängert.

Der Stürmer bleibt somit bis mindestens 2024 Teil der DEG. MacAulay spielt seit 2021 erfolgreich für die Düsseldorfer EG. Bei seinen bislang 109 Einsätzen gelangen dem Kanadier 28 Tore und 46 Vorlagen.

Niki Mondt: „Wir freuen uns sehr, dass Mac mindestens eine weitere Saison bei uns bleibt. Er hat einen großen Wert für unsere Mannschaft, sowohl auf dem Eis als auch als auch abseits des Eises und in der Kabine.“

Stephen MacAulay: „Die Entwicklung in Düsseldorf geht in den vergangenen Jahren in eine tolle Richtung. Ich möchte weiter ein Teil dieser sein und freue mich, weiter für die DEG aufs Eis zu gehen.“



