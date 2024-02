DÃ¼sseldorf bewirbt sich um das DEL WINTER GAME 2025 / Eishockey-Spiel in der MERKUR SPIEL-ARENA wÃ¤re perfekter Auftakt zum 90-jÃ¤hrigen JubilÃ¤um der DÃ¼sseldorfer EG

Düsseldorf. (PM DEG) D.SPORTS, D.LIVE und die Düsseldorfer EG haben gemeinschaftlich die Bewerbungsunterlagen für das DEL WINTER GAME 2025 fristgerecht bei der Deutschen Eishockey-Liga...

Düsseldorf. (PM DEG) D.SPORTS, D.LIVE und die Düsseldorfer EG haben gemeinschaftlich die Bewerbungsunterlagen für das DEL WINTER GAME 2025 fristgerecht bei der Deutschen Eishockey-Liga (PENNY DEL) eingereicht.

Das DEL WINTER GAME findet seit 2013 alle zwei Jahre statt und verwandelt ein Fußball-Stadion in eine beeindruckende Eishockey-Arena. Die nächste Edition soll im Winter 2024/2025 stattfinden. In Düsseldorf wäre das Spiel am Samstag, den 4. Januar 2025, geplant. Ein Datum, das nicht nur den Auftakt des neuen Jahres, sondern auch den Beginn der Feierlichkeiten zum 90-jährigen Bestehen der Düsseldorfer EG einläutet. Das DEL WINTER GAME 2025 wäre ein großartiger Rahmen, um das Jubiläum eines der traditionsreichsten Eishockey-Clubs in Deutschland und Europa würdevoll zu feiern.

Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, zur Bewerbung: „Im Jahr des 90. Geburtstags der Düsseldorfer EG und zehn Jahre nach dem ersten, überaus beeindruckenden DEL WINTER GAME wäre ein erneutes Eishockeyspiel in der MERKUR SPIEL-ARENA auf dem Weg zur 2027 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft die beste Gelegenheit, um unsere Begeisterung für diese schnelle Mannschaftssportart einmal mehr zum Ausdruck zu bringen.“

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche betont die sportliche Tradition und Expertise Düsseldorfs: „Düsseldorf hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder als der richtige Ort für regional und überregional bedeutsame Sportveranstaltungen in Szene setzen können. Ich bin mir sicher, dass die Teams von D.LIVE und D.SPORTS gemeinsam mit der DEG für einen unvergleichlichen Eishockey-Tag sorgen werden, der die Verbundenheit der Stadt zum Eishockey in der bestmöglichen Weise widerspiegelt.“

Michael Brill, CEO von D.LIVE, unterstreicht die Vielseitigkeit der MERKUR SPIEL-ARENA: „Wie hervorragend geeignet unsere vielseitige MERKUR SPIEL-ARENA als Venue für spektakuläre und bedeutsame Events ist, haben wir bei D.LIVE mit dem Eröffnungsspieltag der Handball-Europameisterschaft im Januar einmal mehr unter Beweis gestellt. Gemeinsam mit allen Beteiligten würde unser Team ein DEL Winter Game organisieren, das ebenso professionell wie unvergesslich sein wird.“

DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz: „Zunächst einmal gilt unsere volle Konzentration dem Kampf gegen den Abstieg aus der DEL, das hat absolute Priorität. Wenn wir das schaffen – und davon bin ich überzeugt – geht unser Blick voraus in unser Jubiläumsjahr 2025. Da wäre das DEL WINTER GAME ein absolutes Highlight. Das Düsseldorf, D.SPORTS und D.LIVE das können, haben wir gemeinsam 2015 eindrucksvoll bewiesen! Wir danken D.SPORTS und D.LIVE, dass sie das DEL WINTER GAME 2025 veranstalten wollen.“

Die Bewerbung Düsseldorfs zeichnet sich durch ein innovatives Innenraum-Setup aus, das den Zuschauer:innen ermöglicht, die Atmosphäre eines DEL WINTER GAME auf einzigartige Weise zu erleben und zum ersten Mal bei einem Winter Game ganz nah am Eis zu sein. Mit diesem Konzept demonstriert Düsseldorf sein Engagement, neue Maßstäbe für Veranstaltungen dieser Größenordnung zu setzen.

Die Bewerbung wurde vom Düsseldorfer Organisationsteam der 2027 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft ausgearbeitet, deren Hauptspielort Düsseldorf sein wird. Diese strategische Ausrichtung betont die Bedeutung des DEL WINTER GAME 2025 als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Weltmeisterschaft und als Showcase für die organisatorische Exzellenz und Innovationskraft der Stadt.

Weitere Details zum Rahmenprogramm des DEL WINTER GAME 2025 werden nach einer positiven Vergabeentscheidung bekanntgegeben.