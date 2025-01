Duelle mit Rosenheim, Dresden und Bad Nauheim stehen auf dem Programm für den EHC Freiburg in der DEL2

Freiburg. (PM EHCF) Nach einem engagierten Wochenende aber einer Ausbeute von nur einem Punkt ist das Team von Cheftrainer Mikhail Nemirovsky hungrig auf mehr.

In Zwei-Tages-Rhythmus bekommen es die Wölfe dabei mit Rosenheim, Dresden und Bad Nauheim zu tun. Die Kadersituation bleibt dabei aktuell weiterhin angespannt, Besserung ist jedoch in Sicht. Das Spiel am Sonntag gegen Dresden ist das einzige Heimspiel der drei kommenden Aufeinandertreffen.

Wölfe vs. Starbulls

Am Freitag starten die Wölfe um 19:30 Uhr auswärts bei den Starbulls Rosenheim in das nächste Punktspielwochenende. Erst vor knapp 2,5 Wochen standen sich Freiburg und Rosenheim im Oberbayern gegenüber. In einer knappen und spannenden Partie sicherten sich die Hausherren in der Verlängerung den Zusatzpunkt (1:2). Mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen (davon zuletzt drei am Stück) sind die Rosenheimer das Team der Stunde in der DEL2. Jeweils mit 4:2 konnte sich das Team von Jari Pasanen gegen Selb, Kassel und Ravensburg durchsetzen. Mit dem Importtorhüter Oskar Autio haben die Starbulls niemand geringeren als den statistisch derzeit besten Schlussmann der Liga zwischen den Pfosten.

Heimspiel gegen den Ligaprimus

Mit dem Dresdner Eislöwen ist der aktuelle unangefochtene Tabellenführer der DEL2 am Sonntag um 18:30 Uhr in der Echte Helden Arena zu Gast. Das Team aus der sächsischen Landeshauptstadt zeigt sich in bestechender Form. 16 Spiele in Folge hat das Team um Topscorer Dane Fox immer mindestens einen Punkt geholt – eine beeindruckende Serie. Auch die beiden bisherigen Aufeinandertreffen mit unserem Wolfsrudel gingen mit 2:4 und 1:4 an die Eislöwen. Besonders die Special-Teams sind bei den Dresdnern ein Erfolgsgarant. Einer starken Überzahlquote von 23,8 % steht eine ebenso stolze Unterzahlquote von 83,4 % gegenüber.

Dienstagsspiel in der Kurstadt

Bereits am kommenden Dienstag geht es für die Wölfe weiter zum nächsten Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim. Die Kurstädter sind weiterhin auf Formsuche und finden sich derzeit mit 40 Punkten nach 36 Spielen im harten Kampf um die Pre-Playoff-Plätze. Cheftrainer Mike Pellegrims, welcher seit Anfang November bei den Roten Teufeln hinter der Bande steht, kann dabei auf die torgefährlichen Ex-Freiburger Parker Bowles und Kevin Orendorz setzten. Gemeinsam kommen beide bereits auf 56 Scorerpunkte und zählen damit als Schlüsselspieler in ihrem Team. Am vergangenen Wochenende mussten sich die Nauheimer denkbar knapp erst mit 4:5 gegen den ESV Kaufbeuren und dann 2:3 nach Penaltyschießen gegen die Dresdner Eislöwen geschlagen geben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV