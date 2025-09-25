Duelle gegen Liganeulinge warten auf den SC Riessersee

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Ein spannendes Wochenende steht für den SC Riessersee auf dem Programm: Am Freitagabend (20 Uhr) gastieren die Weiß-Blauen beim Aufsteiger aus der Bayernliga, den Erding Gladiators. Am Sonntag um 18 Uhr empfängt das Team aus Garmisch-Partenkirchen dann den DEL2-Absteiger aus Selb im Olympia-Eissportzentrum.

Luca Allavena blickt zurück und nach vorn

SCR-Verteidiger Luca Allavena hat uns seine Einschätzung zum vergangenen Spieltag und den kommenden Aufgaben gegeben:

„Lindau ist – genau wie Heilbronn – sehr gut besetzt. Insgesamt bin ich mit dem letzten Wochenende zufrieden. Der Sieg in Heilbronn war für uns enorm wichtig. Wir haben großen Kampfgeist gezeigt, defensiv stark gearbeitet und unsere Chancen vorne konsequent genutzt. Gegen Lindau haben wir über weite Strecken ebenfalls gut gespielt, aber uns am Ende leider selbst um den verdienten Lohn gebracht“, zeigt sich Allavena selbstkritisch.

Mit Blick auf die nächsten Spiele sagt er: „Die Liga ist extrem ausgeglichen. Selb zählt für mich zu den absoluten Topteams, sie bringen viel Qualität mit. Aber auch in Erding erwarte ich ein spannendes Spiel. Trotz Aufstieg sehe ich sie auf Augenhöhe mit uns, der Kader ist für einen Neuling sehr stark. Wir müssen – wie schon in Heilbronn – einfaches und schnelles Eishockey spielen, diszipliniert bleiben und uns strikt an unser System und den Gameplan halten.“





Blick zurück in die Statistik

In der über 100-jährigen SCR-Historie taucht Erding erstmals am 22. Oktober 1993 auf – damals noch unter dem Namen TSV Erding. Das erste Duell endete 2:2-Unentschieden. Seither standen sich beide Teams 20 Mal gegenüber: Zehn Spiele gewann der SCR, drei endeten remis.

Das erste Aufeinandertreffen mit Selb fand 1994 statt. Von insgesamt 23 Partien entschieden die Werdenfelser 15 für sich. In der Aufstiegssaison der Oberfranken hatte der SCR der damaligen Offensivpower allerdings wenig entgegenzusetzen. Eines ist klar: Das Wochenende gegen die beiden Liganeulinge verspricht Spannung pur.

Tickets und Livestreams

Tickets für das Heimspiel gegen Selb gibt es online im Ticketshop des SCR oder im Vorverkauf während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle im Olympia-Eissportzentrum. Die Abendkasse öffnet 90 Minuten vor Spielbeginn. Alle Begegnungen werden zudem live auf Sprade.TV übertragen

