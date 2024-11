Duell der RaubvÃ¶gel: Black Hawks zu Gast bei den Falken

Passau. (PM Black Hawks) Am heutigen Dienstag treten die Passau Black Hawks bei den Heilbronner Falken an. Der vierte der Oberliga Süd Tabelle musste...

Passau. (PM Black Hawks) Am heutigen Dienstag treten die Passau Black Hawks bei den Heilbronner Falken an.

Der vierte der Oberliga Süd Tabelle musste sich am Sonntag beim EV Lindau nach einer vier Tore Führung noch mit 7:6 geschlagen geben. Mit dementsprechender Wut im Bauch, werden die Falken heute die Passau Black Hawks empfangen. Die Habichte wiederrum müssen sich heute von ihrer besten Seite zeigen, um gegen den Favoriten Heilbronn bestehen zu können.

Im Hinspiel hatten die Dreiflüsse Städter die Falken schon am Rande einer Niederlage. Erst kurz vor Schluss kassierten die Passauer Eishockeycracks den Ausgleich und mussten sich dann in der Verlängerung geschlagen geben. Die Habichte wissen also um die Art und Weise wie man gegen die Top-Teams der Liga bestehen kann. Verzichten müssen die Black Hawks künftig auf Förderlizenzspieler Dominik Groß. Der Verteidiger wird künftig in Schweden seine Schlittschuhe schnüren. Ein längerer Ausfall droht auch bei Verteidiger Maxi Otte. Otte musste bereits am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt auf der Tribüne platznehmen. -czo

Hinweis zum nächsten Heimspiel: Tickets für das Heimspiel gegen den Deggendorfer SC am Sonntag um 18 Uhr sind Online auf ETIX.com erhältlich. Es wird dringend empfohlen Tickets im Vorverkauf zu erwerben! -czo

