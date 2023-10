Duell an der Zugspitze: Deggendorfer SC trifft auf den SC Riessersee

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Es geht weiter Schlag auf Schlag für den Deggendorfer SC in der Eishockey Oberliga Süd. Am Sonntag reist die...

Deggendorf. (PM DSC) Es geht weiter Schlag auf Schlag für den Deggendorfer SC in der Eishockey Oberliga Süd.

Am Sonntag reist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger ins oberbayerische Garmisch-Partenkirchen, wo man um 18 Uhr auf den heimischen SC Riessersee trifft.

Die Team von Headcoach und Ex-Bundestrainer Pat Cortina sucht kurz nach Saisonstart aktuell noch seine Form. Auf einen wenig überzeugenden 6:4 Auftaktsieg gegen Liganeuling Stuttgart folgte am vergangenen Dienstag eine 1:3 Derbyniederlage gegen den EV Füssen.

Grund genug für die Verantwortlichen der Garmischer, um an Transfermarkt tätig zu werden. Mit Connor Graham wechselte im Laufe der Woche ein weiterer Kontingentspieler an die Zugspitze. Der Kanadier soll dem Spiel der Oberbayern mehr Struktur geben.

Generell musste der SCR im Sommer einen großen Aderlass in Sachen Kader hinnehmen. Mit Sam Verelst, Kevin Slezak und Moritz Israel verließen gleich drei Leistungsträger den Verein, deren Lücken mit Alec Zawatsky und Daniel Pronin von zwei Youngstern gefüllt werden sollen.

Beim Deggendorfer SC will man nach dem Auswärtssieg in Höchstadt selbstbewusst bei den Garmischern auftreten, um die nächsten Punkte in der Fremde einzufahren.

Spielbeginn am Sonntagabend ist um 18 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.

