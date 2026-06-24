Duales System Hockey & Ausbildung: Eddy Maly kommt zu den Luchsen Lauterbach

Lauterbach. (PM Luchse) Für die kommende Spielzeit gibt es den ersten Neuzugang und zeitgleich auch den ersten Stürmer.

Der 19-Jahre alte Eddy Maly wird in der kommenden Saison das Trikot der Lauterbacher Luchse tragen.

Der in Schweinfurt geborene Linksschütze erlernte das Eishockeyspielen in Bad Kissingen und durchlief anschließend die Nachwuchsabteilungen in Bayreuth, Haßfurt und Schweinfurt. In der U17 führte ihn sein Weg in die höchste deutsche Nachwuchsliga (DNL1) nach Regensburg und Nürnberg. Zuletzt lief Eddy in der U20 für Selb auf und sammelte darüber hinaus bereits wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich bei der zweiten Mannschaft der Selber Wölfe in der Landesliga Bayern.

Mit Eddy Maly gewinnen wir einen jungen, talentierten und ehrgeizigen Spieler, der perfekt in unser Konzept für die kommende Spielzeit passt. Die Lauterbacher Luchse setzen weiterhin verstärkt auf junge, wilde und hungrige Spieler, die gemeinsam mit unseren erfahrenen Akteuren den nächsten Schritt im Seniorenbereich gehen sollen.

Doch Eddy kommt nicht nur für das Eishockey nach Lauterbach: Ab diesem Jahr wird er eine Ausbildung beginnen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Eddy Maly @ Elite Prospects

308 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro