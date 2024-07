DSC: Youngster Jonas Alt rÃ¼ckt in den Oberliga-Kader auf

Deggendorf. (PM DSC) Neben den bereits präsentierten Valentin Lehner, Leon Draser und Viktor Skorohodov, hat der Deggendorfer SC einen weiteren Spieler aus dem eigenen...

Deggendorf. (PM DSC) Neben den bereits präsentierten Valentin Lehner, Leon Draser und Viktor Skorohodov, hat der Deggendorfer SC einen weiteren Spieler aus dem eigenen Nachwuchs für die kommende Spielzeit mit einem Profi-Vertrag ausgestattet: Die Rede ist hierbei von U17-Stürmer Jonas Alt, dessen Vertrag verlängert wurde.

Der 2008 geborene Angreifer wird somit auch in der kommenden Saison im Kader der Oberliga stehen und soll, wie auch die weiteren, jungen Spieler, im Training vom Wissen und der Erfahrung der Team-Kollegen profitieren. Alt, der fortan die U17-Mannschaft als Kapitän aufs Eis führen, gleichzeitig aber auch für die U20 spielberechtigt sein wird, gilt als schneller Spieler mit guten Vorraussetzungen, um nun in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt nach vorne zu machen. In der vergangenen Spielzeit, in der die U17 nur knapp am Aufstieg in die DNL1 scheiterte, war Alt einer der Hauptprotagonisten im Angriffsspiel und konnte bei 33 Einsätzen für 21 Treffer, sowie 17 Assists sorgen. Im Oberliga-Kader wird der 171 cm große Stürmer die Rückennummer #16 erhalten.

Mit dieser Personalie gelten die Kaderplanungen des Deggendorfer SC für die Spielzeit 2024/25 in der Oberliga Süd vorerst als abgeschlossen.

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2024/25:

Tor: Timo Pielmeier, Raphael Fössinger, Valentin Lehner

Abwehr: Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Marcel Pfänder, Alex Grossrubatscher, Tomas Gulda, Benedikt Schopper, Kevin Lengle, Viktor Skorohodov

Angriff: Thomas Pielmeier, Leon Draser, Marco Baßler, Petr Stloukal, David Stach, Niklas Pill, Andreé Hult, Curtis Leinweber, Jaroslav Hafenrichter, Antonin Dusek, Julian Elsberger, Johannes Schmid, Thomas Greilinger, Lukas Miculka, Jonas Alt