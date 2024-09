DSC trifft in Zell am See auf die Red Bull Hockey Juniors

Deggendorf. (PM DSC) Nachdem das Auswärtsspiel gegen Banik Sokolov bereits in den Büchern steht, hat der Deggendorfer SC schon den nächsten Gegner vor der...

Am kommenden Sonntag, den 08.09.2024, duellieren sich die Niederbayern um 18:15 Uhr mit den RB Hockey Juniors, der Alps-Hockey-League-Mannschaft des EC Red Bull Salzburg. Austragungsort ist das sowohl bei Mannschaft als auch DSC-Fans bekannte, Eisstadion in Zell am See.

Die Youngsters von Headcoach Teemu Levijoki warten aktuell noch auf Ihren ersten Sieg in der Pre-Season. Bisher verglich sich der letztjährige Halbfinalist der Alps-Hockey-League im Rahmen eines Turniers mit den U20-Teams des EV Zug, von IFK Helsinki und dem HC Bílí Tygri Liberec, wobei man immer das Nachsehen hatte. Bevor es für den Club, für den schon NHL-Prospects wie Julian Lutz oder Maxi Szuber die Schlittschuhe schnürten, gegen den DSC geht, kreuzt man am heutigen Freitag mit den onesto Tigers Bayreuth in deren Tigerkäfig die Schläger.

Jiri Ehrenberger kann am Sonntag auf einen ähnlichen DSC-Kader wie beim Auswärtsspiel gegen Sokolov zurückgreifen. Marcel Pfänder fehlt weiterhin aus familiären Gründen, Leon Draser und Viktor Skorohodov laufen am Wochenende für die U20-Mannschaft auf, welche mit einem Auswärtswochenende in Wolfsburg in die kommende DNL2-Spielzeit startet.