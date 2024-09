DSC schnÃ¼rt Sechs-Punkte-Wochenende â€“ deutlicher Heimsieg Ã¼ber den EV FÃ¼ssen

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC komplettierte am Sonntag sein erstes Sechs-Punkte-Wochenende der neuen Saison. Vorn 1616 Zuschauern in der Festung an der Trat...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC komplettierte am Sonntag sein erstes Sechs-Punkte-Wochenende der neuen Saison. Vorn 1616 Zuschauern in der Festung an der Trat bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den EV Füssen deutlich mit 6:1. Die Deggendorfer gingen im Duell mit dem Altmeister mit dem identischen Kader an den Start wie am Freitag beim SC Riessersee. Die Gäste, beflügelt durch den 7:1 Erfolg gegen Passau, machten es dem DSC über weite Strecken des ersten Abschnitts schwer. Gestützt von einem starken Benedikt Hötzinger im Tor waren die Allgäuer meist über schnell vorgetragene Konter gefährlich. Die Hausherren blieben jedoch geduldig und belohnten sich in der 18. Minute für den betriebenen Aufwand. Antonin Dusek fälschte einen Schuss von Petr Stloukal unhaltbar zum 1:0 ab – und nur 17 Sekunden später zappelte der Puck erneut im Füssener Tor. Dieses Mal war es Youngster Johannes Schmid, der seinen Abpraller aus spitzem Winkel zum 2:0 Pausenstand über die Linie drückte. Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Deggendorfer waren zwar optisch überlegen, doch die Allgäuer blieben mit Kontern gefährlich. In der 28. Minute war allerdings Hötzinger im Füssener Tor erneut machtlos, als Thomas Greilinger aus kurzer Distanz den Puck ins Tor hämmerte. Im weiteren Drittelverlauf boten sich noch weitere Möglichkeiten, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben, allerdings ließ sich der Füssener Schlussmann kein weiteres Mal überwinden. Im Schlussdrittel münzte der DSC seine Überlegenheit auch in mehrere Tore um. In eigener Unterzahl waren es Hafenrichter (42.) und Dusek (49.), die auf 5:0 stellten, ehe Thomas Greilinger mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 56. Minute den 6:0 Endstand markierte. Weiter geht es für den Deggendorfer SC bereits am kommenden Mittwoch. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger zum Topspiel bei den Heilbronner Falken.

