DSC Reist zu den Heilbronner Falken

Deggendorf. (PM DSC) Mit einem Sieg gegen die Stuttgart Rebels und einem zeitgleichen Punktverlust der Bietigheim Steelers übernahmen die Heilbronner am vergangenen Sonntag nun die Tabellenspitze der Oberliga Süd.

Als neuer Tabellenführer empfängt das Team von Frank Petrozza zum zweiten Mal den Deggendorfer SC. Das Auftaktbully im Eisstadion am Europaplatz findet um 19:30 Uhr statt.

Die Gastgeber aus Baden-Württemberg befinden sich im Moment in einem beeindruckenden Lauf: seit dem 08.12.2024 verlor man aus den letzten 18 Partien mit dem Derby gegen die Bietigheim Steelers nur ein einziges Spiel. Die Cracks um Robin Just, Corey Mapes und Co. mussten bei den 17 Siegen zudem nicht ein einziges Mal in die Overtime, schossen außerdem aber bis auf zwei Ausnahmen immer mindestens fünf (!) Tore. In Summe hat man satte 56 Treffer mehr als die zweitplatzierten Steelers. Dieser überragende offensive Output machte die Falken nun trotz Punktgleichheit mit eben genanntem Team aus dem Ellental zum Tabellenführer.

Im Gegensatz zum Deggendorfer SC plagen die Falken aktuell kaum Personalsorgen. Mit Sebastian Hon und Paul Mayer fallen zwei Akteure aktuell verletzungsbedingt aus, jedoch erhält man in allen Mannschaftsteilen Unterstützung von den Jungadlern Mannheim. So hütete am vergangenen Sonntag Leon Willerscheid das Gehäuse der Unterländer, Manuel Schams ergänzte die Defensive und Nikita Tschwanow stürmte an der Seite von Luis Ludin. Für Sebastian Hon ist die Hauptrunde aufgrund einer Unterkörperverletzung in jedem Fall beendet, die Ausfalldauer wird im Lager der Heilbronner auf ca. sechs Wochen geschätzt.

Verteidiger Paul Mayer laboriert im Moment an einer Oberkörperverletzung, sollte aber lediglich zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

In einem Sechs-Punkte-Spiel zog der DSC am vergangenen Sonntag gegen die Verfolger aus Memmingen denkbar knapp den Kürzeren. Jiri Ehrenberger schätzte die Partie realistisch ein: „Es war ein knappes Spiel mit einem knappen Ergebnis. Obwohl sich beide Teams kennen und wir das Tor in Überzahl kassiert haben, haben wir unser Unterzahlspiel gut hinbekommen. Trotz des Zwei-Tore-Rückstands nach 40 Minuten ist die Mannschaft mit der Einstellung ins letzte Drittel gegangen, dass wir noch zurückkommen können. Unsere Chancen und Spielanteile waren wirklich gut, leider hat es mit dem Anschlusstreffer im frühen Verlauf des Drittels aber nicht geklappt.“ Auf die Nachfrage, ob die nicht genutzten Powerplay-Chancen spielentscheidend waren, antwortete der

69-jährige: „Für mich war das Unterzahlspiel heute wichtiger, weil Memmingen im Gegensatz zu uns beide Überzahl-Formationen vollständig auf dem Eis hatte. Vor allem im ersten Drittel hatten wir da zwar die ein oder andere Chance, allerdings will ich da jetzt auch nichts schlechter reden als es ist. Die Mannschaft hat gekämpft bis zum Schluss und die Köpfe lassen wir deswegen nicht hängen.“ Zur anhaltend angespannten Personalsituation, Marcel Pfänder ergänzte das Lazarett krankheitsbedingt, erklärte der Deggendorfer Coach: „Uns haben drei Stammverteidiger gefehlt, zwei Stürmer mussten in der Verteidigung aushelfen. Aktuell sind wir mit Rang drei in den Top-Vier der Liga und ich hoffe, dass wir das bis zu den Play-Offs ohne weitere Ausfälle verteidigen können“.

