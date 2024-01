DSC ohne Probleme in Stuttgart: ErsatzgeschwÃ¤chtes Team holt deutlichen 7:1-Sieg

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Keine Blöße gab sich der Deggendorfer SC am Mittwochabend bei seinem Auswärtsspiel bei den Stuttgart Rebels. Mit 7:1 aus...

Deggendorf. (PM DSC) Keine Blöße gab sich der Deggendorfer SC am Mittwochabend bei seinem Auswärtsspiel bei den Stuttgart Rebels.

Mit 7:1 aus Deggendorfer Sicht holte man sich völlig verdient alle 3 Punkt in einem recht einseitigen Spiel.

Die Liste der Ausfälle war lang auf Seiten des Deggendorfer SC: Benedikt Schopper, Lukas Miculka, Antonin Dusek, Petr Stloukal, Niklas Pill waren krankheits-, bzw. verletzungsbedingt nicht an Board. Dazu wurde Torhüter Timo Pielmeier geschont. Die Juniorenspieler Kevin Lengle und Leon Draser standen ebenfalls nicht im Kader von Trainer Jiri Ehrenberger.

Von Beginn an zeigte sich der DSC als die spielerisch und läuferisch reifere Mannschaft. Den Torreigen eröffnete Julian Elsberger bereits in der 7. Spielminute. Das 2:0 ließ Routinier René Röthke kurz vor der 1. Pause folgen.

Als Röthke kurz nach Wiederbeginn auf 3:0 stellte schien alles nach Plan weiterzulaufen. Allerdings leistete man sich einen kurzen Blackout und vertändelte die Scheibe im Spielaufbau, was die Rebels zum Anschlusstreffer nutzen konnten. Louis Eisenhut, der für Pielmeier an diesem Abend im Deggendorfer Tor stand, hatte dabei keine Abwehrchance. Wie deutlich der DSC an diesem Abend überlegen war, zeigte sich am Schussverhältnis: Nach 2 gespielten Dritteln hatte Stuttgart 11 und Deggendorf ganze 32-mal auf das gegnerische Tor geschossen.

Erst im Schlussabschnitt gelangen dann durch Popoff und Baßler zunächst 2 Überzahltore, nachdem zuvor 3 Stafzeiten für Stuttgart ungenutzt blieben. In der Schlussphase der einseitigen Begegnung sorgten dann Tomas Gulda und Sascha Maul für den 7:1-Endstand.