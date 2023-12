DSC mit Kantersieg im AllgÃ¤u: Deutlicher Erfolg beim EV FÃ¼ssen

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Nach zwei Niederlagen in Folge konnte der Deggendorfer SC am Dienstagabend wieder einen Sieg feiern. Mit einem deutlichen 1:6...

Deggendorf. (PM DSC) Nach zwei Niederlagen in Folge konnte der Deggendorfer SC am Dienstagabend wieder einen Sieg feiern.

Mit einem deutlichen 1:6 bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger vor 621 Zuschauer in der Bundesstützpunkt-Arena den EV Füssen.

Bei den Allgäuern konnte der Deggendorfer Cheftrainer auf den gleichen Kader wie am Wochenende zurückgreifen. Somit fehlten neben den bekannten Ausfällen von Lukas Miculka, Petr Stloukal und Benedikt Schopper weiterhin krankheitsbedingt Tomas Gulda.

Die Deggendorfer starteten konzentriert in die Partie und ließen in den ersten Minuten nur wenig in der eigenen Defensive zu. In der Offensive erspielte sich der DSC nach den ersten Minuten ebenfalls die ein oder andere gefährliche Chance und in der achten Minute zappelte der Puck das erste Mal im Netz. Von hinter dem Tor zog Niklas Pill in den freien Raum, umkurvte EVF-Keeper Hötzinger und schob ein zum 0:1. Im weiteren Drittelverlauf blieb es bei dem leichten Übergewicht für die Deggendorfer, die in der 18. Minute den nächsten Treffer nachlegten. Aus dem Gewühl heraus bediente Carter Popoff Neuzugang Marco Baßler, der überlegt zum 0:2 einnetzte. Mit diesem Spielstand ging es hinein in die erste Pause.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts neutralisierten sich beide Teams zunächst weitestgehend, ehe die Füssener mit dem ersten Powerplay der Partie den Anschlusstreffer markierten. Philippe Bureau-Blais wurde in der 27. Minute mustergültig von Bauer Neudecker freigespielt und traf freistehend zum 1:2. Zwar hatten die Füssener daraufhin mehr Spielanteile, doch die Deggendorfer Defensive ließ sich davon nicht beeindrucken. Auf der Gegenseite nutzte der DSC in der 36. Minute einen Konter, als Marco Baßler mit einem sehenswerten Treffer per Bauerntrick zum 1:3 Pausenstand traf.

Im Schlussdrittel überstanden die Deggendorfer gleich zu Beginn eine Unterzahlsituation und sorgten in der 47. Minute für die Vorentscheidung. Ein Schuss von Sascha Maul wurde von Julian Elsberger abgefälscht, sodass dieser zum 1:4 ins Tor trudelte. Als nur 70 Sekunden später Curtis Leinweber auf Zuspiel von Thomas Greilinger zum 1:5 traf, war die Messe endgültig gelesen. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte Carter Popoff, als in der 51. Minute mit einem Powerplaytreffer das 1:6 Endergebnis sorgte.

Für den Deggendorfer SC geht es am kommenden Freitag mit dem letzten Heimspiel vor der kurzen Weihnachtspause weiter. Zu Gast in der Festung an der Trat sind die Heilbronner Falken.