DSC komplettiert TorhÃ¼ter-Trio – auch Valentin Lehner bleibt dem Deggendorfer SC erhalten!

Deggendorf. (PM DSC) Nachdem am vergangenen Wochende mit Kevin Lengle die nächste Personalie für die neue Saison geklärt wurde, geht es am heutigen Dienstag mit Valentin Lehner weiter.

Der groß gewachsene Goalie bildet zusammen mit Timo Pielmeier und Raphael Fössinger das Torhüter-Trio der Niederbayern für die Saison 2024/2025.

Nachdem Lehner zur Saison 2022/2023 vom EHC Straubing zum DSC wechselte, spielte er dort größtenteils in der U17-Mannschaft. In der Saison

2023/2024 stand der 18-jährige dann regelmäßig bei der U20-Mannschaft zwischen den Pfosten, wo er mit seinen Teamkameraden am Ende den Aufstieg in die DNL2 feiern konnte.

Auch in der kommenden Spielzeit soll Valentin Lehner von der Erfahrung von Timo Pielmeier und Raphael Fössinger profitieren und den nächsten Schritt in Richtung Senioren-Eishockey machen.

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2024/25

Tor: Timo Pielmeier, Raphael Fössinger, Valentin Lehner

Abwehr: Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Marcel Pfänder, Alex Grossrubatscher, Tomas Gulda, Benedikt Schopper, Kevin Lengle

Angriff: Thomas Pielmeier, Leon Draser, Marco Baßler, Petr Stloukal,

David Stach, Niklas Pill, Andreé Hult, Curtis Leinweber, Jaroslav Hafenrichter, Antonin Dusek, Julian Elsberger, Johannes Schmid, Thomas Greilinger, Lukas Miculka