DSC erwartet die Falken zum nÃ¤chsten Topspiel

Deggendorf. (PM DSC) Am 26.12. kommt es zum nächsten Topspiel der Oberliga Süd, dann gastieren die von Frank Petrozza trainierten Heilbronner Falken bei den niederbayerischen Hausherren aus Deggendorf.

Anders als in den letzten Jahren fällt die Scheibe in der Festung an der Trat etwas später, nämlich um 20 Uhr.

Mit Blick auf die Formkurve kann man schon sagen, dass beide Teams aktuell auf einer Erfolgswelle reiten. Während der DSC im letzten Spiel vor Weihnachten jedoch denkbar knapp gegen die Tölzer Löwen mit 5:3 unterlag, konnten die Falken ihrerseits das Derby gegen Stuttgart ungefährdet mit 6:2 nach Hause bringen. Für die Unterländer war es der fünfte Sieg in Serie.

Personell verstärkten sich die Heilbronner in der vergangenen Woche nochmals auf Ihrer Importposition. Nach dem langfristigen Ausfall von Brett Ouderkirk reagierte man mit der Verpflichtung des lettischen Centers Gunars Skvorcovs. Angesprochen auf seinen Neuzugang analysierte Petrozza am vergangenen Sonntag: „Er hat am Freitag sein erstes Spiel für uns gemacht nachdem er knapp vier Wochen nicht auf dem Eis war. Im ersten Heimspiel am Sonntag trifft er dann an seinem Geburtstag, den Puck hat er natürlich von uns bekommen. Mit seiner Leistung bin ich sehr zufrieden, ich bin mir sicher dass er uns weiterhelfen wird. Ich habe mit Martin (Jiranek) diskutiert, weil ich eigentlich einen Center wollte. Mit seinem Defensivdenken wird er uns definitiv verstärken, die Tore machen dafür andere.“

Wie zuvor erwähnt, konnte der DSC gegen die Tölzer Löwen die Siegesserie nicht aufrecht erhalten. Nachdem Benedikt Schopper krankheitsbedingt ausfiel und Alex Grossrubatscher gesperrt nicht auflaufen durfte, agierten die Niederbayern inklusive dem umfunktionierten Thomas Pielmeier mit fünf Verteidigern gegen die Oberbayern. Viktor Skorohodov lief für die U20-Mannschaft auf, welche ein Sechs-Punkte-Wochenende einfahren konnte. Ehrenberger nach dem Spiel: „Erstens würde ich sagen, dass wir nicht schlecht gespielt haben und zweitens war es für die Zuschauer ein interessantes Spiel. Wir hatten gute und leider auch schlechte Phasen gehabt, welche Tölz hervorragend ausgenutzt hat.

Erfreulich war, dass meine Mannschaft nach dem Drei-Tore-Rückstand nicht aufgegeben und sich wieder bis zum Anschlusstreffer herangearbeitet hat.

Danach hatten wir gute Spielanteile, Bad Tölz hat allerdings zum richtigen Zeitpunkt das 5:3 erzielt. Trotz Niederlage haben sich die Jungs nicht schlecht verkauft.“

