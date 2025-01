DSC empfängt die Rebels

Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitag startet für den DSC der nächste, kräftezehrende, Spielemarathon.

Zum Auftakt von elf Spielen in 24 Tagen empfängt das Team der Niederbayern die Stuttgart Rebels in der heimischen Festung an der Trat. Ruft man sich die bisherigen Ergebnisse in Erinnerung, könnten die Kräfteverhältnisse klarer nicht sein.

Auch in ihrem zweiten Oberliga-Jahr gelang es den Stuttgartern bisher nicht, gegen den DSC zu punkten. Zum einen zogen die Niederbayern beide Auswärtsspiele auf der Waldau mit jeweils 5:1, zum anderen zeigte man der Mannschaft von Trainer Jan Melichar in Deggendorf mit 7:0 im bisher einzigen Heimspiel die Grenzen auf. Für die Scorer-Statistik des DSC waren Spiele gegen Stuttgart immer positiv, in jedem Spiel konnten mindestens neun Akteure einen Scorerpunkt verbuchen. Sportlich geht es bei den Gästen zuletzt wieder etwas bergauf, aus den letzten fünf Partien konnte man fünf Punkte verbuchen. Gegen die onesto Tigers Bayreuth gewann man zu Hause klar mit 5:1, bei den Passau Black Hawks zog man die Partie nach Overtime mit 4:3. Ein Muster erkennt man bei den Rebels bei den Ergebnissen gegen direkte Konkurrenten. So gingen Spiele wie gegen den EV Füssen, Lindau oder Peiting mit einem Tor Unterschied verloren. Blickt man allerdings auf das kommende Programm, sollte sich Ernüchterung breitmachen. Nach dem Spiel beim DSC empfängt man am Sonntag die Heilbronner Falken, bevor man am Dienstag darauf nach Bietigheim reist. Im Moment haben die Rebels somit die rote Laterne inne und liegen sieben Punkte hinter den auf Rang 12 stehenden Passau Black Hawks.

Nachdem man im Laufe der Saison bereits Robin Slanina für die Offensive nachverpflichtete, wurde man nun auch noch im Defensiv-Bereich fündig.

Von den Bären Neuwied aus der CEHL kam Verteidiger Nolan Renke in die Eiswelt, mit seiner körperlichen Präsenz soll der 24-jährige Deutsch-Kanadier die nötige Physis in die Verteidigung der Rebels bringen. In seiner Karriere lief der in Calgary geborene Verteidiger bereits mehrere Jahre in der Oberliga Nord, unter anderem für den Krefelder EV und die Rostock Piranhas, auf und konnte dabei genau 150 Partien absolvieren.

Personell gab es im Laufe der Woche auch Neuigkeiten beim Team von Jiri Ehrenberger. Während Tomas Gulda in den Startlöchern für sein Comeback steht, fallen Ondrej Pozivil und Thomas Greilinger wohl längerfristig aus. Bei Greilinger läuft es nach aktuellem Ermessensstand auf ein Saison-Ende hinaus. Ob Curtis Leinweber und Silvan Heiß am Wochenende wieder spielfit sind, entscheidet sich kurzfristig. Aufgrund zweier schwerwiegender Verletzungen lotet der Deggendorfer SC intern seine finanziellen Mittel aus und prüft, ob eine Nachverpflichtung bis zum 15. Februar (Schließung des Transferfensters) realisierbar ist.

