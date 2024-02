DSC blamiert sich in Passau und verliert das Derby mit 4:7

Deggendorf. (PM DSC) Ohne Konzept gegen das Passauer Abwehrbollwerk und mit zahlreichen Fehlern in der Defensive muss der Deggendorfer SC verdientermaßen die Punkte in...

Deggendorf. (PM DSC) Ohne Konzept gegen das Passauer Abwehrbollwerk und mit zahlreichen Fehlern in der Defensive muss der Deggendorfer SC verdientermaßen die Punkte in Passau lassen.

Ohne Marcel Pfänder und Benedikt Schopper wirkte die DSC-Hintermannschaft unsicher und muss im Schlussabschnitt ganze 5 Gegentreffer hinnehmen.

Der Reihe nach: Nach dem anfänglichen Abtasten war es zunächst der DSC, der sich wiederholt im Drittel der Gastgeber festsetzen konnte, aber Passau spielte ein geschicktes Defensivsystem, das den Deggendorfern nur wenige hochkarätige Chancen ermöglichte. Bei Kontern war der stark ersatzgeschwächte Gegner aber immer wieder gefährlich. Recht einfach kommt dann Passau kurz vor Drittelende in Führung, nachdem sich die Deggendorfer Abwehr zu wenig konsequent gezeigt hatte.

Obwohl Passau eigentlich besser ins Mitteldrittel gestartet war, kommt der DSC in Überzahl zum Ausgleich durch Carter Popoff. Möglichkeiten erstmals in Führung zu gehen, lässt die Mannschaft um Thomas Greilinger in der Folge auch in Überzahl ungenutzt. Es kommt in dieser Phase noch schlimmer: Direkt nach Ablauf eines Powerplays lässt man sich auskontern und Passau kann erneut in Führung gehen.

Im letzten Drittel kommt diesmal der DSC etwas besser aus der Kabine und kann durch Neuzugang Matt Pistilli abermals ausgleichen. Was dann folgt ist ein Spielabschnitt, in dem Passau taktisch diszipliniert agiert und den DSC eiskalt auskontert. In einem phasenweise wilden Spiel kann der DSC zwar durch Baßler und Pozivil einen 2-Torerückstand noch einmal ausgleichen, leistet sich aber erneut defensive Blackouts, die Passau einen Doppelschlag innerhalb von 11 Sekunden ermöglichen. Der Treffer zum 7:4-Endstand ins verwaiste Deggendorfer Tor besiegelt die am Ende auch in dieser Höhe verdiente Derby-Niederlage für den DSC.

Auch Trainer Jiri Ehrenberger war nach dem Spiel entsprechend unzufrieden: „Es gibt einige Sachen, die wir für die Play-Offs abstellen müssen. Wir machen zu viele Fehler und mussten heute zu oft dem Rückstand nachlaufen. Wir brauchen in den Play-Offs eine andere Defensivarbeit.“

Deggendorfer SC empfängt Stuttgart Rebels zum Teddy-Bear-Toss

Am morgigen Sonntag gastiert der Aufsteiger aus Stuttgart zum zweiten Mal in der Festung an der Trat.

Zum vierten Spiel innerhalb fünf Tagen kommt es für die Cracks um Coach Marco Ludwig. Nach dem man am vergangenen Mittwoch in Peiting spielte und am Freitag zu Hause die Lindau Islanders empfing geht es am Samstag mit einem Auswärtsspiel in Bayreuth weiter, ehe man sich auf den Weg nach Deggendorf macht.

Da man die rote Laterne in der Oberliga Süd rechnerisch nicht mehr abgeben kann und man somit auch nicht an den Pre-Play-Offs teilnimmt, gab es noch etwas Bewegung im Kader der Stuttgarter. Verteidiger Bernhard Ettwein verließ die Rebels in Richtung Hannover an den Pferdeturm, Import-Stürmer Matt Pistilli spielt bekanntermaßen mit dem DSC die Play-Offs, bevor er in der kommenden Saison wieder nach Stuttgart zurückkehrt.

Nach der schmerzhaften Derby-Niederlage des Deggendorfer SC am Freitag ist man am Sonntag im heimischen Stadion natürlich auf Wiedergutmachung aus. Wieder mit von der Partie ist Torhüter Timo Pielmeier. Nach längerer Ausfallzeit ist es für den 34jährigen das erste Pflichtspiel im Kalenderjahr 2024. Noch nicht wieder einsatzfähig sind das morgige Geburtstagskind Benedikt Schopper sowie Curtis Leinweber. Auch Marcel Pfänder fällt mit einer Oberkörperverletzung aus. Eine genaue Prognose der Ausfalldauer ist erst nach weiteren Untersuchungen möglich und aktuell noch nicht abschätzbar. Petr Stloukal und Lukas Miculka gehören unverändert ebenso nicht zum Line-Up von Jiri Ehrenberger.

Um dem Heimspiel trotz allem einen würdigen Rahmen zu verleihen, findet morgen in der Festung an der Trat ein Teddy-Bear-Toss statt. Hiermit werden karitative Einrichtungen für Kinder wie Kinderhospize oder der Kinderschutzbund mit der Spende der geworfenen Kuscheltiere unterstützt.

Dazu gibt es an der Abendkasse erneut die ermäßigten Familienkarten zu kaufen.