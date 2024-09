DSC bestreitet seine Generalprobe gegen Erfurt

Deggendorf. (PM DSC) Nach dem Donau-Derby gegen die Passau Black Hawks steht für das Team von Jiri Ehrenberger nun der letzte Test vor dem...

Deggendorf. (PM DSC) Nach dem Donau-Derby gegen die Passau Black Hawks steht für das Team von Jiri Ehrenberger nun der letzte Test vor dem Saisonauftakt am 20.09.2024 bei den Bietigheim Steelers an.

Bereits um 16 Uhr tritt man dann bei den TecArt Black Dragons aus Erfurt in deren heimischer Kartoffelhalle an. Die Mannschaft von Headcoach Robert Hoffmann musste in der aktuellen Preseason lange auf ihren ersten Sieg warten. Gegen Herford (2x) und die Hannover Scorpions setzte es jeweils Niederlagen für die Thüringer. Zuletzt konnte man gegen die Höchstadt Alligators aber den ersehnten 5:3-Sieg einfahren.

Im Kader der Gastgeber gab es vergangenen Sommer durchaus Bewegung. Import-Verteidiger Dillon Eichstadt beendete seine Karriere, dafür wurde der langjährige DEL- und DEL2-Verteidiger René Kramer aus dem Ruhestand reaktiviert. Weil insgesamt sechs Verteidiger das Team verlassen haben, jedoch nur drei im Sommer neu verpflichtet wurden, gehen die Dragons stand heute mit fünf Verteidigern in die Saison. Einzig der letztjährige Captain Eric Wunderlich und Youngster Niklas Jakob gehen in ihre zweite Saison. Im Tor übernimmt Patrick Glatzel die Rolle des nach Leipzig abgewanderten Konstantin Kessler. Spannend zu sehen sein wird, ob die neu verpflichteten Stürmer Joe Kiss und Andris Dzerins den Abgang von Tom Pauker kompensieren können. Der 30-jährige gebürtige Selber schlug – ebenso wie seine Mannschaftskameraden Konstantin Kessler und Philipp Hertel – den Weg nach Leipzig ein. Mit einer Quote von mehr als einem Punkt pro Spiel durchaus ein herber Verlust für die Erfurter.

Das Auftaktwochenende der Gastgeber zum Start der Oberliga-Nord-Saison kann sich durchaus sehen lassen. Man startet am 20.09. zu Hause gegen die Füchse aus Duisburg und gastiert am 22.09. bei den Saale Bulls aus Halle.

Beim DSC wird es darum gehen, die letzten Feinabstimmungen in den Reihen zu finden, obwohl der Einsatz von Lukas Miculka, Andreé Hult und dem in Passau bereits im Warm-Up ausgeschiedenen Tomas Gulda unwahrscheinlich ist.

Die Fans des DSC können das Spiel am 15.09.2024 ab 16 Uhr live auf SpradeTV mitverfolgen.