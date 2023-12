Druckvolles Powerplay mit vier Toren â€¦ – Tigers mit drei Punkten zurÃ¼ck aus Garmisch

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Neben seinem Bruder Samuel, der derzeit noch bei der U20-Nationalmannschaft weilt, musst auch Nicolas Schindler am Abend, leicht angeschlagen,...

Trotz der Ausfälle der Schindler-Zwillinge sowie Jayden Schubert, der weiterhin nicht einsatzfähig ist, sah man einen nie in Gefahr geratenen Sieg der Oberfranken an diesem Freitagabend. Dazu passte das beinahe perfekt vorgetragen Powerplay-Spiel, welches vier Treffer mit sich brachte, und dies bei „nur“ fünf Situationen, die man bekam.

Die ersten beiden Überzahltreffer fielen dann gleich im ersten Spielabschnitt. Aaron Reinig hatte Lust auf Torjubel und konnte sich zwei Mal – unterbrochen vom 2:0 in der 10. Spielminute – welches Knaub bei voller Sollstärke erzielte und nur 14 Sekunden nach der Führung – auf dem Scoreboard eintragen. Dabei wurde der Defender der Tigers beide Mal mustergültig bedient und nahm die Abschlüsse per Onetimer. Einmal war es Tölzer, der Reinig mit einem Pass in den hohen

Slot fand – im Anschluss bereitet Tiffels den Treffer vor. Dass im ersten Abschnitt nicht noch mehr Tore fielen, war zwar nicht entscheidend aber etwas ein glücklicher Umstand für die Gastgeber. So verpasste Elo bei einem Alleingang genauso, wie später Tiffels aus kurzer Distanz und nochmals die finnische „Tormaschine“ der Gelb-Schwarzen.

Graham war es auf Seiten des SCR, der zu Beginn des Mittelabschnitts Kristian testete, der bei den wenigen Gelegenheiten sich auszuzeichnen stabil blieb. Als das nächste Überzahlspiel der Tigers anstand – Graham saß auf der Strafbank – konnte man Druck ausüben und mehrfach abschließen, jedoch ohne weiteren Torerfolg. Dieser sollte sich kurz darauf einstellen, als Kircher für den SCR auf die Strafbank wanderte. Elo sah Hult lauern, bediente diesen in der gefährlichen Zone, was der schwedische Stürmer in Diensten der Bayreuther zu nutzen wusste. Und erneut, kurz nach der Mitte des Spiels, kamen die Tigers zur Gelegenheit, ein Powerplayspiel erfolgreich zu gestalten. Dieses Mal sah Stach Elo, der die Scheibe humorlos zum 0:5 in die Maschen hämmerte. Als wenige Augenblicke später Bergbauer an die Scheibe kam, seinen Gegenspieler überspielen konnte und die kurze Ecke anvisierte, stand es 0:6 – gleichzeitig der erste Treffer für den jungen Stürmer der Tigers in der aktuellen Saison. Dass auch die Werdenfelser in Überzahl erfolgreich sein können, demonstrierten diese kurz vor dem zweiten Pausenpfiff, als man die Gelegenheit einer Hinausstellung von Hult nicht ungenutzt ließ und durch Kircher zum ersten Treffer des Abends kam. Dass im letzten Drittel die Luft etwas raus war und sich die Tigers aufs Verwalten der Partie beschränkten, war nachvollziehbar. Gegen einen SC Riessersee, der an diesem Abend wenig entgegen zu setzen hatte, bedurfte es keine Energieleistung mehr. So sahen die gut 1.300 Zuschauer im Olympia Eissport Zentrum noch zwei Treffer, die sich auf beide Teams aufteilten. Kircher kam nach 49 gespielten Minuten zu seinem zweiten Treffer, bevor Schaefer wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff mit einem Alleingang Böhm zum siebten Mal an diesem Abend überwinden konnte.

„Es war heute von Anfang bis Ende eine gute Leistung. Wir hatten viel Druck in der offensiven Zone. Haben vier Überzahl-Tore geschossen und ein technisch gutes Spiel gezeigt. Das ist das, was wir von unserer Mannschaft sehen wollen. Ich bin sehr stolz heute auf die Jungs,“ resümierte Chef-Coach kurz im Anschluss an die Partie.

„Bayreuth hat wirklich viel Druck gemacht und ist ein starke Mannschaft mit viel Qualität. Die Scheibe war schnell unterwegs, die Pässe kamen schnell und sehr genau. Wir selbst spielen im Augenblick mit wenig Selbstvertrauen. Der Kampfgeist war nicht so richtig da. Wichtig war für mich, dass wir versucht haben im zweiten Drittel zu reagieren. Dann haben wir leider eine Strafe bekommen und auch wieder ein Gegentor. Aber die Jungs haben dann gekämpft und versucht einfach zu spielen,“ so Pat Cortina über das Spiel an diesem Abend.

Nach dem spielfreien Sonntag findet die nächste Partie der Tigers am kommenden Dienstag statt, wenn man bei den Heilbronner Falken zu Gast sein wird.

SC Riessersee vs. Bayreuth Tigers 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)

Riessersee: Böhm, Waassmann – Allavena, Pietsch, Köttstorfer, Roach (2), Schmid (2), Mayr, Linden – Zawatsky (2), Soudek (2), Dibelka, Wolf, Graham (2), Gerg, Bader, Kircher (2), Höller, Veber, Schroepfer

Bayreuth: Krisitan, Schulte – Tölzer, Reinig, Schmidt, Tiffels, Zernikel, Nuss – Bergbauer, Hult (3), Ledlin, Elo, Stach, R. Drothen, M. Drothen (2), Schaefer, Knaub (2), Fabian, Schwarz

Schiedsrichter: Polazcek, Rajic – Blandin, Höck

Zuschauer: 1.306

Strafen: Riessersee: 12 Bayreuth: 6 PP: Riessersee: 1/2 Bayreuth: 4/5

Torfolge: 0:1 (10.) Reinig (Tölzer) PP, 0:2 (10.) Knaub (Schaefer), 0:3 (15.) Reinig (Tiffels, Hult) PP1, 0:4 (28.) Hult (Elo, Schmidt) PP1, 0:5 (33.) Elo (Stach, Hult) PP1, 0:6 (35.) Bergbauer (Nuss), 1:6 (39.) Kircher (Mayr, Linden) PP1, 2:6 (49.) Kircher (Bader), 2:7 (60.) Schaefer