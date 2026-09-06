Druckvolle Zeller Eisbären gewinnen in Garmisch

Garmisch. (PM EKZ) Der EKZ zeigt beim SC Riessersee ein gutes Auswärtsspiel, ist vor allem im Mitteldrittel in Torlaune und gewinnt letztlich mit 4:2.

Erneut spielen die Eisbären sehr aggressiv, setzen die Garmischer konstant unter Druck und erspielen sich so immer wieder gute Gelegenheiten. Hinten präsentiert man sich auch deutlich sicherer als noch am Freitag und vor allem weniger fehleranfällig. Alles in allem ein guter Schritt in die richtige Richtung!

Die Eisbären legen ein ordentliches erstes Auswärtsdrittel hin, sind gewohnt giftig und defensiv stabil. Garmisch hat ungefähr zur Mitte des Drittels eine zwei gegen eins Situation, scheitert aber an Schmidt. Weitere Halbchancen werden ebenfalls vereitelt. Umgekehrt haben zwar auch die Zeller ein paar Möglichkeiten, können aber nicht anschreiben. Nach dem ersten Drittel steht es torlos 0:0.

Im zweiten Drittel steigert sich der EKZ noch einmal deutlich und macht auch die Tore. Durch einen mustergültigen Konter gehen die Eisbären mit 1:0 in Führung, Predan schließt ab. Das 2:0 gelingt Youngster Kevin Loe, der in der Mitte hartnäckig bleibt und erhöht. Weiter die Eisbären in Torlaune, das 3:0 durch Maxa, der heute sehr aktive Pfeffer hat dem Tormann gut die Sicht genommen. Das 4:0 entsteht zwar durch einen Aufbaufehler der Hausherren, die Zeller erzwingen diese Fehler aber auch durch ihr konsequentes Forechecking. Immer sind sie lästig, stören früh und erobern sich so immer wieder die Scheibe. Mandl schließt in der Mitte ab.

Im dritten Drittel darf dann Paul Steiner das Eisbärentor hüten. Nach einem frühen Powerplay für Riessersee ist er machtlos, Spöttel hat etwas zu viel Platz und schreibt für den Oberligisten an. Danach spielen die Blau-Gelben den Vorsprung relativ souverän herunter. In den Schlussminuten verkürzt der SC Riessersee zwar noch einmal, richtige Spannung kommt aber nicht mehr auf. Die Eisbären gewinnen auswärts mit 4:2 und sind auf dem richtigen Weg.

Premierentorschütze Kevin Loe: „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, es war ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Es freut mich riesig, dass ich für meinen Heimatklub mein erstes Tor gemacht habe und gleich schon nach vier Spielen, es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich hoffe, dass wir so weitermachen, als Team und ich freue mich

schon sehr, wenn die Saison endlich losgeht. Wir sind alle dabei, dass wir immer und immer mehr zusammenwachsen, mit jedem Spiel, jedem Training. Unglaubliches Gefühl einfach, den Treffer gemacht zu haben und gutes Spiel von allen“

ALPS HOCKEY LEAGUE | Preseason | SAISON 2026/2027 | Spiel 4

SC Riessersee vs. EK Zeller Eisbären 2:4 (0:0/0:4/2:0)

So, 06.09.2026 | 18:00 Uhr, Olympia-Eissport-Zentrum Garmisch-Partenkirchen

Torfolge:

0:1 | 25.| PREDAN Aljaz (EQ)

0:2 | 27.| LOE Kevin (EQ)

0:3 | 31.| MAXA Alexander (EQ)

0:4 | 34.| MANDL Kevin (EQ)

1:4 | 42.| SPÖTTEL Maximilian (PP1)

2:4 | 59.| ECHTLER Tobias (EQ)

522 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht