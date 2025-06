Drittes Jahr in Rot & WeiÃŸ fÃ¼r Denis Fominych – Memmingen Indians verzeichnen aber auch eine Ã¤rgerliche VertragsauflÃ¶sung

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen kann eine weitere Personalie für die kommende Saison bestätigen.

Mit Denis Fominych bleibt der nächste Angreifer auch im kommenden Jahr im Kader der Indians. Der 32-Jährige geht damit in seine dritte Spielzeit am Hühnerberg.

Fominych kam im Sommer 2023 aus Herne in die Maustadt und wusste in seiner Premierensaison sogleich zu überzeugen. Der Außenstürmer fand sich auf Anhieb unter den besten fünf Scorern im Team wieder und war auch kämpferisch enorm wertvoll. In der vergangenen Saison lief es dann nicht immer nach dem Geschmack des in Kasachstan geborenen Angreifers.

Fominych, der insgesamt 35 Punkte für den ECDC erzielte, haderte vor allem mit dem Torabschluss, erstmals seit langem blieb er nämlich unter der 10-Tore-Marke in der Hauptrunde. Somit kristallisiert sich das erste klare Ziel für den Linksschützen, der nun schon in seine vierzehnte volle Oberliga-Saison geht, bereits heraus.

Mit der Weiterverpflichtung von Denis Fominych wächst der Indians-Sturm auf 9 Akteure an. Drei weitere Offensivspieler sollen noch folgen, um die Angriffsformationen zu vervollständigen.

Während die Kaderplanung in den letzten Zügen ist, geht der Dauerkarten-Verkauf erst richtig los. Bis Sonntag können Inhaber der Sitzplatz-Dauerkarten ihre Tickets noch verlängern. Eine Woche später startet dann der freie Verkauf von nicht beanspruchten sowie verfügbaren

Sitz- und Stehplatztickets.

Informationen zu den Dauerkarten gibt es auf der Homepage des ECDC Memmingen.

Dopatka verlässt die Indians

Angreifer Pascal Dopatka wird nicht mehr für den ECDC Memmingen auflaufen. Der 22 Jahre alte Stürmer bat vor wenigen Wochen um eine Auflösung des bereits für die kommende Spielzeit bestehenden Vertrags.

Diesem Wunsch sind die Verantwortlichen nachgekommen, mit Tim Gorgenländer und Nikita Krymskiy wurden die offenen U23-Stellen im Indianer-Sturm bereits besetzt. Dopatka absolvierte insgesamt rund 150 Spiele für den ECDC, in welchen ihm 50 Punkte gelangen.

Sven Müller: „Der plötzliche Wunsch der Vertragsauflösung, nur wenige Zeit nach der erfolgten Unterschrift für die neue Saison, war für uns sehr ärgerlich. Wir konnten die entstandene Lücke aber sehr gut schließen und wünschen Pascal viel Erfolg für die Zukunft.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV