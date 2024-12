Drittes Heimspiel der Woche: Garmisch kommt an den HÃ¼hnerberg

Memmingen. (mfr) Mit dem SC Riessersee empfangen die Memminger Indians am Freitagabend den nächsten Gegner am Hühnerberg. Nach dem deutlichen Erfolg unter der Woche...

Memmingen. (mfr) Mit dem SC Riessersee empfangen die Memminger Indians am Freitagabend den nächsten Gegner am Hühnerberg.

Nach dem deutlichen Erfolg unter der Woche wollen die Rot-Weißen den Schwung in die nächste Begegnung mitnehmen. Am Sonntag geht es dann nach Deggendorf. Tickets fürs Heimspiel sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Eine deutliche Nummer war es zuletzt am Dienstagabend gegen Stuttgart. Mit 7:2 schickten die Indianer ihren Gegner wieder nach Hause zurück. Nun soll auch gegen das Team von der Zugspitze die volle Punkteausbeute am Hühnerberg eingefahren werden. Die Gäste aus Garmisch-Partenkirchen konnten nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen ergattern. Zuletzt musste man gegen Tabellenführer Bietigheim eine herbe Klatsche einstecken, war allerdings auch personell arg gebeutelt. Wie die Situation im Kranken- und Verletztenlager bei den Gästen am Wochenende aussieht, dürfte mit Spannung zu erwarten sein. Topscorer bei den Blau-Weißen ist, wie in den Vorjahren auch, Robin Soudek. Der Angreifer kann 14 Tore und 16 Assists aufweisen und ist damit die Lebensversicherung des SCR. Mit Bair Gendunov, Thomas Fergus und Alex Höller steckt weitere Qualität im Kader, Routinier Dibelka fiel zuletzt aus. Sorgenfalten dürfte aber vor allem die Torhüterposition machen, hier mussten die Oberbayern zuletzt auf die beiden etablierten Stammkräfte Mechel und Böhm verzichten und auf einen Nachwuchstorhüter vertrauen.

Die Indians gehen mit Zuversicht in das anstehende Heimspiel. Personell dürfte sich, gegenüber der Partie am Dienstag, nichts ändern. Bis auf Paul Fabian stehen alle Feldspieler zur Verfügung, auf der Torhüterposition wird voraussichtlich Basti Flott-Kucis wieder ins Gehäuse rotieren.

Am Sonntag steht dann das schwere Auswärtsspiel in Deggendorf an. Beim DSC hängen die Trauben hoch. Die erste Partie wurde in Niederbayern verloren, am heimischen Hühnerberg folgte dann Anfang November der Memminger Erfolg. Auch in der Tabelle trennen beide Teams nur wenige Zähler. Die Teams, die sich in den Top-4 festgespielt haben, liefern sich seit Wochen einen erbitterten Kampf um jeden Punkt. Deggendorf musste dabei zuletzt etwas Federn lassen, auch aufgrund einiger Ausfälle. Mittlerweile ist das Team von Coach Ehrenberger wieder zurück in der Erfolgsspur, viermal in Folge konnte die volle Punktzahl eingefahren werden. Der Kader des Sonntags-Gegners ist gespickt mit prominenten Spielern. Zahlreiche ehemalige DEL-Akteure tummeln sich in der Festung an der Trat. Mit Jaro Hafenrichter läuft auch ein Ex-Indianer für Deggendorf auf. Wichtigster Akteur ist aber der Rückhalt des Teams, Timo Pielmeier. Topscorer sind Curtis Leinweber und Antonin Dusek.

Das Spiel in Niederbayern startet erst um 18:45 Uhr, die Partie wird live auf SpradeTV übertragen.

Für die Heimpartie am Freitag sind bereits Karten im Vorverkauf erhältlich. Die Indians erwarten, trotz Heimspielmarathon, wieder eine gute Kulisse vor Ort. Auch zahlreiche Fans des Altmeisters vom SC Riessersee haben sich angekündigt, sodass wieder für tolle Eishockeyatmosphäre gesorgt sein dürfte. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Spielbeginn.

