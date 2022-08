Drittes Freundschaftsspiel für die Foxes in Neumarkt

Bozen. (PM HCB) Morgen Donnerstag, 25. August, mit Spielbeginn um 20:30 Uhr bestreitet der HCB Südtirol Alperia, frischer Gewinner des Hansjörg Brunner Memorials, in...

Bozen. (PM HCB) Morgen Donnerstag, 25. August, mit Spielbeginn um 20:30 Uhr bestreitet der HCB Südtirol Alperia, frischer Gewinner des Hansjörg Brunner Memorials, in der Würth Arena von Neumarkt gegen die Unterland Cavaliers ein weiteres Vorbereitungsspiel auf die neue Saison.

Die beiden Teams kreuzen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte die Schläger. Die Mannschaft aus dem Unterland wurde nämlich 2019 gegründet: in drei Saisonen allesamt in der IHL (Italian Hockey League), die von einer kontinuierlichen Leistungssteigerung gekennzeichnet waren, gewannen die Cavaliers im letzten Jahr die Meisterschaft und zwei Italiencup in Folge, daher entschied man sich im letzten Sommer, den Kategorie Sprung zu wagen und an der AlpsHL teilzunehmen.

Der Kader der Foxes

Coach Glen Hanlon stehen alle Spieler mit Ausnahme von Cole Hults, der an einer leichten Muskelverletzung laboriert, zur Verfügung. Erstmals in dieser Saison mit dabei der von einer Grippeerkrankung genesene Luca Frigo, außerdem könnte der kanadische Goalie Sam Harvey, der am Montag in der Talferstadt eigetroffen ist, sein Debüt zwischen den Torpfosten geben.

Die Eintrittskarten

Die Stadionkassen der Würth Arena sind ab 20:30 Uhr geöffnet. Das Ticket kostet € 8,00.

„Die ersten zehn Tage des Trainingslagers in Corvara waren für die Gruppendynamik auf dem Eis und auch außerhalb sehr wichtig”, so die Analyse von Coach Hanlon, „wir vom Trainerstab haben uns hauptsächlich auf die Eigenschaften der jungen Spieler konzentriert und sie in den verschiedenen Spielsituationen wie im Powerplay und im Penalty Killing eingesetzt, sodass wir uns über ihre Fähigkeiten ein Bild machen konnten. Am wichtigsten ist jedoch, dass allen bewusst ist, was es heißt, das Bozner Trikot zu tragen: ich will ein Team, das hart arbeitet und eine siegreiche Mentalität entwickelt“.

„Wir sind eine tolle Einheit und arbeiten alle sehr hart”, erklärt Kapitän Daniel Frank, „natürlich hat in den ersten Spielen nicht alles funktioniert, dies ist aber zu Beginn der Vorbereitungszeit normal, wir sind aber auf einem guten Punkt und die Erwartungen für diese Saison sind groß: die Mannschaft ist eine gute Mischung aus jungen steigerungsfähigen sowie erfahrenen Spielern, die auf dem Eis und in der Kabine Leader Qualitäten besitzen, und auch Klassespielern, jetzt müssen wir aber diese Eigenschaften auf die Eisfläche übertragen“.

Donnerstag, 30. August, um 20:30 Uhr – Würth Arena, Neumarkt

Unterland Cavaliers vs HCB Alto Adige Alperia