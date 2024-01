Drittes Donau-Derby in der Festung an der Trat

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Passau Blackhawks gastieren zum zweiten Mal in dieser Saison beim Deggendorfer SC. Am kommenden Freitag steht das erste Niederbayern-Derby...

Deggendorf. (PM DSC) Passau Blackhawks gastieren zum zweiten Mal in dieser Saison beim Deggendorfer SC.

Am kommenden Freitag steht das erste Niederbayern-Derby des Jahres 2024 in der Oberliga Süd an. Die Gäste um Ihren Trainer Thomas Vogl wollen die Negativserie durchbrechen und nach den letzten drei punktlosen Spielen endlich wieder Zähler einfahren. Mit Rang 12 und aktuell 13 Punkten Rückstand ist man im Wettbewerb um die Teilnahme an den Pre-Play-Offs abgeschlagen vorletzer.

Wäre die sportliche Lage aktuell nicht schon schwer genug, so kommen auch noch personelle Probleme bei den Dreiflüsse-Städtern hinzu.

Verteidiger Colin Campell verabschiedete sich unter der Woche in Richtung Selb in die DEL2, Top-Stürmer Jakub Cizek fällt immer noch aus.

Zudem verletzte sich Import-Verteidiger Tyrell Buckley so schwer, dass er diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

So war man gezwungen, noch zweimal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen.

Mit Jan Hammerbauer kam ein Spieler, der diese Saison noch kein Pflichtspiel absolvieren konnte. In den letzten beiden Jahren streifte sich der 30-jährige das Trikot der Selber Wölfe über. Der Deutsch-Tscheche soll mit seiner Physis für mehr Durchschlagskraft in der Offensive sorgen. Zudem vergab man in der Verteidigung eine weitere Import-Lizenz. Mit Tomas Kulhanek kommt aus der dritten tschechischen Liga ein Verteidiger mit Gardemaßen (189 cm, 95 kg). Der Tscheche wird im anstehenden Derby sein Debüt für die Passauer geben.

Einen Debütanten gibt es auch beim Deggendorfer SC. Neuzugang Martin Heinisch stieg diese Woche in das Mannschaftstraining ein und wird am Freitag erstmals für den DSC auf Torejagd gehen.

Wer und ob jemand aus dem Lazarett in das Line-Up von Jiri Ehrenberger zurückkehrt entscheidet sich nach dem Pre-Game-Skate.