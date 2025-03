Dritter Sieg im dritten Spiel: Huskies sichern sich mit Heimsieg Matchpucks

Kassel. (PM Huskies) Am heutigen Sonntagabend waren die Wölfe aus Freiburg zum zweiten Mal in dieser Serie zu Gast in Kassel.

Nach einem torlosen, aber zum Schluss hitzigen ersten Drittel, gingen die Gäste früh im Mittelabschnitt in Führung. Durch eine Einzelaktion glich Thiel die Partie einige Minuten später aus, Garlent und Keck sicherten im Schlussdrittel den Sieg und damit die 3:0-Serienführung.

Die Huskies setzten die Gäste früh unter Druck, waren dabei aber noch nicht zwingend genug. Die beste Gelegenheit in den ersten Minuten hatte Garlent, der bei seinem Schlagschuss von der linken Seite den Puck jedoch nicht voll traf (3.). Nach einigen Minuten meldeten sich schließlich auch die Wölfe zu Wort, Billich verpasste aber einen Querpass und damit auch den Führungstreffer (8.). Kurz vor Drittelende wurde es dann hitzig: Zuerst verpasste Keck noch aus kurzer Distanz (18.), dann wurde er von einem Ellenbogencheck von Ilstedt getroffen, welcher ungeahndet blieb und so die Emotionen hochkochen ließ (19.). Auch nach der Pausensirene gab es eine weitere Rudelbildung.

Der EHC ging so mit noch über drei Minuten Überzahl in den Mittelabschnitt und konnte diese auch kurz vor Ablauf der Strafe gegen Keck nutzen als O’Donnell im Slot den Schläger in einen Pass hielt und so auf 1:0 aus Sicht der Gäste stellte (24.). Die Huskies erhöhten darauf wieder den Druck auf das Tor von Hegmann zunehmend, aber erneut blieben die wirklich gefährlichen Abschlüsse aus. So war es eine Einzelaktion, die den Ausgleich besorgte: Thiel eroberte im Backcheck den Puck, dreht um in Richtung Gäste-Tor und versenkte ins linke obere Eck (32.). Mit diesem Spielstand ging es schließlich auch in die zweite Pause.

Mit Beginn des Schlussabschnitts war eigentlich noch alles offen, die Huskies entschieden die Partie dann aber doch relativ schnell für sich. In der 42. Spielminute zog Garlent von rechts aus ganz spitzem Winkel ab, der Puck rutschte Hegmann am kurzen Pfosten durch und bescherte den Schlittenhunden so den Führungstreffer. Und auch das 3:1 ließ nicht lange auf sich warten: Unter Bedrängnis gelang es Mieszkowski noch, den Puck aus dem Slot zum freistehenden Keck zu schieben, welcher nur noch ins halbleere Tor einschießen musste (45.). Der Treffer wurde noch auf einen möglichen hohen Stock Mieszkowskis per Videobeweis überprüft, blieb aber bestehen. Im Anschluss verwalteten die Nordhessen ihre Führung, wie auch schon in den beiden Spielen zuvor, souverän.

Als die Gäste noch ein Powerplay zugesprochen kamen, zogen diese bereits rund zehn Minuten vor Spielende den Torhüter, konnten aber auch die daraus resultierende doppelte Überzahl im Feld nicht nutzen. In der 57. Minute verpasste Kanninen mit einem Bauerntrick noch die Vorentscheidung, da es aber bis in die letzte Minute dauerte, ehe der EHC erneut Hegmann auf die Bank holen konnte, war den Schlittenhunde der dritte Sieg der Serie nicht mehr zu nehmen. Bereits am Dienstag könnten sie so in Freiburg den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

Tore:

0:1 O‘Donnell (Gilmour, Ventelä – 24. Min.)

1:1 Thiel (32. Min.)

2:1 Garlent (Keck, Mieszkowski – 42. Min.)

3:1 Keck (Mieszkowski, Garlent – 45. Min.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV