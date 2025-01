Dritter Sieg im AllgÃ¤u-Derby: ERC Sonthofen gewinnt 7:3 in Pfronten

Sonthofen. (PM ERC) Was für ein gelungener Start ins neue Jahr: Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen gewinnt ein spannendes Allgäu-Derby bei den Pfronten Falcons am Ende verdient mit 7:3 (1:1, 3:1, 3:1).

Damit fährt die Truppe von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames in dieser Spielzeit nicht nur den dritten Derbyerfolg gegen Pfronten ein, sondern auch den 18. Sieg im 19. Saisonmatch. Am Sonntag kommt es zum Gipfeltreffen mit dem Rangzweiten ESV Burgau 2000.

Aller guten Dinge sind drei: Nach zwei in dieser Spielzeit äußerst dramatischen Derbys gegen Pfronten, die beide erst Sekunden vor Ende mit 5:4 an den ERC gingen, verlief das dritte Nachbarschaftsduell mit den Ostallgäuern zwar ähnlich intensiv, bei weitem aber nicht so nervenaufreibend: Die Schwarz-Gelben siegten vor über 300 Zuschauern in Pfronten, darunter die Hälfte aus Sonthofen, 7:3 und hatten über weite Strecken die Partie im Griff – vor allem auch aufgrund einer exzellenten Torhüterleistung von Calvin Stadelmann, der in zahlreichen Druckphasen der Hausherren der Fels in der Brandung war.

Der ERC aber benötigte rund 20 Minuten, um in diese Partie hineinzufinden. Pfronten übte von Beginn an Druck aufs schwarz-gelbe Gehäuse und Calvin Stadelmann konnte im ersten Spielabschnitt gleich mehrfach sein ganzes Können unter Beweis stellen. Den besseren Start in dieses prestigeträchtige Derby hatten die Falcons erwischt, die folgerichtig in der 15. Minute durch Tobias Nöss in Führung gingen. Allerdings kämpften sich die Gäste aus dem Oberallgäu, die erstmals seit Ende Oktober wieder Denis Adebahr im Lineup hatten, in dieses Match hinein. Rückkehrer Adebahr war es dann auch, der in der 18. Minute über Philipp Zeiske Ondrej Havlicek bediente – und der Tscheche markierte per Rückhand den Ausgleich!

Der Treffer war so etwas wie ein Brustlöser für den Tabellenführer, denn im Mittelabschnitt zeigte der ERC seine ganze Klasse. Nach 57 Sekunden fasste sich Nicolas Neuber ein Herz und schloss von der blauen Linie zur 2:1-Führung ab (Assists: Kevin Adebahr, Dan Przybyla). In der 27. Minute erhöhte Dustin Ottenbreit auf 3:1 – ein äußerst kurioser Treffer, der für eine minutenlange Unterbrechung und reichlich Gesprächsstoff sorgte. Mitten im Sonthofer Angriffswirbel rutschte Pfrontens Keeper Dominik Gimbel ein Puck aus der Torhüterausrüstung, der sich bei einer vorherigen Offensivaktion für alle Beteiligten dort unwissentlich versteckt hatte. Als Gimbel dies bemerkte, versuchte er die Scheibe mit den Schlittschuhen aus dem Gehäuse zu befördern – und in diesem Moment zog Ottenbreit mit dem eigentlichen Spielpuck ab ins Tor!

Spätestens ab diesem Zeitpunkt war das Momentum auf Seiten der zielstrebigen und kaltschnäuzigen Gäste. Fünf Minuten später krönte Denis Adebahr sein famoses Comeback nach langer Verletzungspause mit dem 4:1 (Assists: Chad Frost, Dustin Ottenbreit). Doch das war noch nicht der Schlusspunkt unter einem unterhaltsamen und kurzweiligen zweiten Drittel: In Unterzahl fingen sich die Sonthofer in der 37. Minute durch Tobias Huber das 2:4.

Hoffnung keimte auf in den Reihen der Pfrontner. Kapitän Marc Sill erhöhte in der 43. Minute auf 5:2 für den ERC. Zwar erzielte Falcons-Stürmer Jakub Bernad postwendend das 5:3, doch der Glaube der Gastgeber an eine Wende währte nur wenige Minuten. Mit Laufarbeit und Leidenschaft konterten die souverän auftretenden Gäste die zunehmende physische Härte der Pfrontner – und viel wichtiger: Sie erzielten in der 54. Minute durch Havliceks zweiten Treffer das entscheidende 6:3 (Assists: Dan Przybyla, Nicolas Neuber). Als Pfronten drei Minuten vor Spielschluss erst eine Auszeit und dann Gimbel vom Eis nahm, schnappte sich der pfeilschnelle Dan Przybyla die Scheibe und netzte zum 7:3-Endstand ins leere Tor ein!

Für die Mannschaft aus dem Oberallgäu war dies der 18. Sieg im 19. Saisonmatch – eine außerordentliche Leistung, mit der sie die Tabellenführung vor ebenfalls siegreichen Burgauern verteidigte. Gegen eben diese Eisbären tritt der ERC am Sonntag ab 18 Uhr zum Gipfeltreffen an.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV