Dritter Frankfurter Nachwuchscrack wechselt zu den Rockets

Limburg. (PM EGDL) Die Kooperation zwischen der EG Diez-Limburg und den Löwen Frankfurt trägt weitere Früchte.

Mit Kai Molleker schließt sich ein ehrgeiziger Verteidiger fest den Rockets an, der die Defensive der EGDL in der Regionalliga West personell verstärken wird.

Der am 29. September 2006 geborene Rechtsschütze durchlief in den zurückliegenden Jahren die Nachwuchsabteilung der Frankfurter Löwen. Nachdem der Wiesbadener in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 für die U17 in insgesamt 60 Partien auf dem Eis stand und dabei sieben Tore sowie 34 Vorlagen verbuchte, verzeichnete er noch während dieser Zeit sein erstes Spiel für die U20. Mit dem vollständigen Aufrücken in den nächsthöheren Jahrgang zur Saison 2023/24 folgten 26 weitere Einsätze in der DNL U20 3 (ein Tor, zwölf Vorlagen). Durch den Aufstieg trat sein Team in den darauffolgenden beiden Jahren in der DNL U20 2 an. Der junge Defender absolvierte hier zunächst 36 Begegnungen mit zwölf Scorerpunkten, bevor in der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 nochmals 37 Partien mit drei Treffern und elf Vorlagen hinzukamen. Damit blickt der 19-Jährige auf exakt 100 U20-Einsätze für die Hessen zurück. Zum Ende seiner Nachwuchszeit steht nun der feste Wechsel zu den Rockets an, für die er in der vergangenen Saison im Heimspiel gegen die Ratinger Ice Aliens bereits erste Erfahrungen in der Regionalliga West sammelte.

Dass der Transfer nun dauerhaft zustande kam, freut auch die Vereinsführung, die darin eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges sieht: „Auch bei Kai sieht man, wie sinnvoll die Förderlizenzregelung des letzten Jahres war“, erklären die Verantwortlichen der Rockets. „Nachdem er den Verein bereits kennengelernt hatte, ist er an uns herangetreten, um nach seiner Zeit im Nachwuchsbereich auf einem guten sportlichen Niveau weiter Eishockey zu spielen. Obwohl er bislang erst ein Pflichtspiel für uns absolviert hat, kennt er das Umfeld durch die Trainingseinheiten am Heckenweg sehr gut. Kai ist ambitioniert, bringt genau die richtige Einstellung mit und bekommt bei uns die Chance zur weiteren Entwicklung.“

167 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro