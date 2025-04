Dritte Phase der WM-Vorbereitung: Bundestrainer Harold Kreis nimmt Kader-VerÃ¤nderungen vor – Grubi schon in Rosenheim dabei, Freigaben fÃ¼r Lukas Reichel und Moritz Seider

München. (PM DEB) Das Aufgebot der Männer-Nationalmannschaft für die dritte Phase der Vorbereitung auf die 2025 IIHF-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden steht fest.

Bundestrainer Harold Kreis hat insgesamt 24 Spieler nominiert, die am Dienstag, den 22. April 2025, in Rosenheim zusammenkommen, um sich auf die beiden Länderspiele gegen Österreich (Donnerstag, 24. April in Zell am See und Samstag, den 26. April in Rosenheim) vorzubereiten.

Das Länderspiel in Rosenheim ist bereits seit einigen Wochen ausverkauft. Die beiden Partien gegen Österreich werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

Drei Torhüter, acht Verteidiger und 13 Stürmer bilden den Kader für die dritte Phase der WM-Vorbereitung. Neben den Akteuren, die bereits in Phase eins und zwei dabei waren, kommen neun Spieler neu hinzu: Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken / NHL) wird am Dienstag in Rosenheim erwartet, außerdem stößt Arno Tiefensee (Adler Mannheim) zum Team. In der Verteidigung rücken Leon Hüttl, Fabio Wagner (beide ERC Ingolstadt) und Phillip Sinn (Red Bull Salzburg) ins Aufgebot, während in der Offensive Yasin Ehliz (Red Bull München), Marc Michaelis (Adler Mannheim), Philipp Krauß und Wojciech Stachowiak (beide ERC Ingolstadt) ab sofort mit dabei sind.

Öffentliches Training am Freitag in Rosenheim

Am Dienstag kommt das Team in Rosenheim zusammen und bestreitet am Abend das erste Eistraining in der ROFA-Arena. Am Mittwoch steht eine weitere Einheit auf dem Programm, bevor sich das Team nach Zell am See begibt. Dort steht am Donnerstag der erste von zwei Vergleichen gegen Österreich an, Spielbeginn ist um 19:00 Uhr. Noch am Abend reist das Team dann zurück nach Rosenheim, um sich auf das zweite Nachbarschaftsduell am Samstag (17:00 Uhr) vorzubereiten. In diesem Rahmen findet am Freitag, den 25. April 2025 ein öffentliches Training der Nationalmannschaft in der ROFA-Arena von 14 bis 15:30 Uhr statt. Der DEB lädt alle Interessierten herzlich ein, bei der Eiseinheit mit dabei zu sein.