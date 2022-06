Dritte Kontingentstelle fix! Black Hawks verlÃ¤ngern mit Zack Dybowski

Passau. (PM Black Hawks) Die Vereine der Eishockey Oberliga können in der Saison 2022/23 drei Kontingentspieler einsetzen. Dies war eine gemeinschaftliche Entscheidung der Vereine...

Dies war eine gemeinschaftliche Entscheidung der Vereine aus der Oberliga Süd sowie der Oberliga Nord. Hintergrund: Der Markt an Spielern mit deutschen Pass ist so gut wie leer gefegt und die ausgerufenen Gehälter für Spieler am Transfermarkt sind astronomisch und zum Großteil absolut nicht gerechtfertigt. Eine Entwicklung welche sich während der Pandemie sogar noch verschlechtert hat.

In Passau war der sportliche Leiter Christian Zessack daher bereits in den letzten Monaten in dauerhaften Kontakt mit Verteidiger Zack Dybowski. Der 25jährige Kanadier kam zur letzten Saison für den verletzten Jeff Smith und absolviert 9 Spiele im Black Hawks Trikot. Ohne große Vorbereitung und ohne das Team zu kennen, fügte sich Dybowski nicht nur gut ins Team ein, sondern konnte gleich Akzente setzen und der Verteidigung Stabilität verleihen. 2 Tore und 2 Assists konnte Dybowski für sich verbuchen. „Zack hat uns in den wenigen Spielen in der letzten Saison wirklich überzeugt. Ein technisch und läuferisch starker Verteidiger mit einem guten Zug zum Tor und einem Auge für den tödlichen Pass. Wir freuen uns das wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnten“. freut sich der sportliche Leiter Christian Zessack.

Kader der Passau Black Hawks – Saison 2022/23

Tor: Raphael Fössinger, Luca Mayer

Verteidigung: Florian Lehner, Raul Jakob, Daniel Maul, Daniel Willascheck, Zack Dybowski (TK)

Angriff: Brett Schaefer, Santeri Ovaska, Sergej Janzen, Michael Franz, Jakub Bitomsky, Maximilian Kolesnikov, Elias Rott, Carter Popoff (TK), Jakub Cizek (TK), Jonas Franz, Levin Vöst, Daniel Greb

Trainer: Petr Bares