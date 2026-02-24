Dresdner Eislöwen verkünden den nächsten vorzeitigen Abgang

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Stürmer C. J. Suess gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

Der US-Amerikaner bat den Club um die Auflösung seines Vertrags, um gemeinsam mit seiner Frau und seinem im November geborenen Kind in seine Heimat zurückzukehren.

Suess stieß im Sommer 2025 zu den Eislöwen und absolvierte 31 Spiele in Blau-Weiß, in denen er vier Tore und fünf Assists erzielte.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Die Situation hat sich in den vergangenen Tagen sehr kurzfristig entwickelt. C.J. hat uns mitgeteilt, dass er aus familiären Gründen in die USA zurückkehren möchte. Wir werden seine Entscheidung respektieren und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.“

C. J. Suess: „Ich bin dankbar für die Zeit, die ich bei den Eislöwen verbringen durfte und für die Unterstützung, die ich hier erhalten habe. Mit der Geburt unserer Tochter im November hat sich mein Fokus verändert und ich muss meiner Familie in dieser Zeit Priorität einräumen. Ich möchte dem Club, meinen Teamkollegen und den Fans für unsere gemeinsame Zeit danken und der Organisation für die Zukunft alles Gute wünschen.“