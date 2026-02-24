Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Dresdner Eislöwen verkünden den nächsten vorzeitigen Abgang
Dresdner EislöwenTransfer-News

Dresdner Eislöwen verkünden den nächsten vorzeitigen Abgang

C.J. Suess verlässt die Dresdner Eislöwen aus familiären Gründen

24. Februar 20261 Mins read281
C. J. Suess von Dresdner Eislöwen - © Marco Leipold / City-Press
Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Stürmer C. J. Suess gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

Der US-Amerikaner bat den Club um die Auflösung seines Vertrags, um gemeinsam mit seiner Frau und seinem im November geborenen Kind in seine Heimat zurückzukehren.

Suess stieß im Sommer 2025 zu den Eislöwen und absolvierte 31 Spiele in Blau-Weiß, in denen er vier Tore und fünf Assists erzielte.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Die Situation hat sich in den vergangenen Tagen sehr kurzfristig entwickelt. C.J. hat uns mitgeteilt, dass er aus familiären Gründen in die USA zurückkehren möchte. Wir werden seine Entscheidung respektieren und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.“

C. J. Suess: „Ich bin dankbar für die Zeit, die ich bei den Eislöwen verbringen durfte und für die Unterstützung, die ich hier erhalten habe. Mit der Geburt unserer Tochter im November hat sich mein Fokus verändert und ich muss meiner Familie in dieser Zeit Priorität einräumen. Ich möchte dem Club, meinen Teamkollegen und den Fans für unsere gemeinsame Zeit danken und der Organisation für die Zukunft alles Gute wünschen.“

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

"Es geht für beide um viel" - Iserlohn Roosters starten in Nürnberg in den letzten Saisonabschnitt - Franz-David Fritzmeier äußert sich zum Gerücht um Cole Maier

