Dresdner Eislöwen vergeben drei Förderlizenzen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben Paul Stocker, Karl Gärtner und Malte Barthold mit einer Förderlizenz für die KSW IceFighters Leipzig in der Eishockey-Oberliga ausgestattet.

Alle drei Spieler können damit in der neuen Saison sowohl für die Eislöwen als auch Leipzig auflaufen.

Für Torhüter Paul Stocker wird es die Möglichkeit sein, auf gutem Niveau zu Einsatzzeiten zu kommen. Der 20-Jährige wird weiterhin regelmäßig im DEL-Team der Eislöwen mittrainieren, vorrangig aber für Leipzig zum Einsatz kommen. Die Angreifer Malte Barthold (18) und Karl Gärtner (19) sollen durch die Förderlizenz an den professionellen Spielbetrieb herangeführt werden. Für Beide sind die IceFighters Leipzig kein Neuland. Barthold hat in der vergangenen Saison bereits ein Spiel für die Messestädter absolviert, Gärtner sogar zehn Spiele.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Für junge Spieler ist es enorm wichtig, dass sie nicht nur unter professionellen Bedingungen trainieren, sondern auch spielen. In Leipzig wird sich für Paul, Malte und Karl diese Möglichkeit ergeben, was für ihre Entwicklung wichtig sein wird. Darüber hinaus bleiben Malte und Karl auch für unsere U20 in der DNL weiterhin spielberechtigt.“

André Schilbach, sportlicher Leiter der KSW IceFighters Leipzig: „Für beide Teams ist die Kooperation eine Win-Win-Situation und für die drei Spieler natürlich die Möglichkeit, sich sportlich weiterzuentwickeln. Wir arbeiten gern mit den Dresdner Eislöwen zusammen und durch den verdienten Aufstieg unserer Freunde aus der Landeshauptstadt haben die KSW IceFighters nun sogar erstmals ein DEL-Team als Kooperationspartner.“