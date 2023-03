Dresdner EislÃ¶wen verabschieden zwei langjÃ¤hrige Spieler

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen müssen zwei langjährige Spieler verabschieden. Kapitän Jordan Knackstedt und Vladislav Filin werden in der neuen Saison nicht mehr...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen müssen zwei langjährige Spieler verabschieden.

Kapitän Jordan Knackstedt und Vladislav Filin werden in der neuen Saison nicht mehr das Trikot der Blau-Weißen tragen. Beide Spieler haben sich für einen Wechsel entschieden

Zur Saison-Abschlussfeier am Freitagabend konnten die anwesenden Eislöwenfans von beiden Spielern Abschied nehmen.

Knackstedt verlässt die Eislöwen nach fünf Spielzeiten in Dresden. Der Deutsch-Kanadier hat in den drei vergangenen Spielzeiten die Blau-Weißen als Kapitän angeführt. In insgesamt 276 Pflichtspielen für die Dresdner erzielte der 34-Jährige 118 Tore und bereitete 238 Treffer vor. Mit 356 Punkten rangiert Knackstedt auf Rang zwei der ewigen Scorerliste der Eislöwen. In der DEL2 ist er mit 455 Punkten Dritter der ewigen Scorerliste.

Jordan Knackstedt, Kapitän Dresdner Eislöwen: „Ich habe mich entschieden, die Eislöwen nach fünf sehr schönen Jahren zu verlassen. Ich möchte mich beim Club, den Verantwortlichen und natürlich den Fans für die Unterstützung bedanken. Ihr habt mir immer das Gefühl gegeben, willkommen zu sein. Das werde ich nie vergessen.“

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Platz zwei in der ewigen Eislöwen-Topscorerliste – ich glaube das zeigt ganz genau, welchen Stellenwert Jordan für die Eislöwen hat. Ich möchte mich im Namen der Dresdner Eislöwen bei ihm für diese fünf gemeinsamen Jahre bedanken. Ein Höhepunkt war sicher nicht nur für ihn, sondern auch für uns als Club die Auszeichnung zum DEL2-Spieler der Saison im vergangenen Jahr. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Abgang zur Saison-Abschlussfeier schon zu verkünden, um unseren Fans die Chance zu geben, sich persönlich von Jordan zu verabschieden. Ich bin mir aber auch sicher, wir werden uns wiedersehen.“

Vladislav Filin hat in insgesamt vier Spielzeiten 207 Spiele für die Eislöwen bestritten, dabei 60 Tore erzielt und 80 Treffer vorbereitet. In der Spielzeit 2015/2016 kam der 28-Jährige per Förderlizenz nach Dresden. Nach Stationen in Nürnberg, Frankfurt und Straubing kehrte er 2020 fest zu den Eislöwen zurück und gehörte zuletzt zu den Assistenzkapitänen der Mannschaft.

Vladislav Filin, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Für mich ist der Zeitpunkt gekommen, noch einmal etwas Neues zu probieren. So ein Abschied ist nie leicht, besonders wenn man einige Jahre für einen Club gespielt hat. Ich möchte mich bei den Dresdner Eislöwen und natürlich den Fans bedanken. Unsere Fans werde ich auf jeden Fall vermissen. Ich freue mich aber gleichzeitig auch auf die neue Herausforderung.“

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir bedanken uns bei Vladislav für seinen Einsatz im Trikot der Dresdner Eislöwen und wünschen ihm sportlich sowie privat alles Gute. Er wollte aus privaten Gründen wieder in Bayern Eishockey spielen und hat dies uns gegenüber offen kommuniziert. Wir respektieren diese Entscheidung.“

