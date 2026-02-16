Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Dresdner Eislöwen

Dresdner Eislöwen stellen Anträge zur Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren

16. Februar 20261 Mins read178
Geschäftsfhrer Maik Walsdorf von den Dresdner Eislöwen - © City-Press
Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben fristgerecht die Anträge zur Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren für die Saison 2026/27 eingereicht.

Die Frist zur Abgabe der Anträge für die kommende Spielzeit ist am Sonntag abgelaufen. Der Antrag auf Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren ist gemäß den Vorgaben der jeweiligen Ligagesellschaft bis spätestens 15. Februar schriftlich unter Verwendung des offiziellen Antragsformulars einzureichen.

Neben dem Antrag für die DEL2 haben die Dresdner Eislöwen vorsorglich ebenfalls einen Antrag zur Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren der PENNY DEL gestellt. Damit schafft der Club die formalen Voraussetzungen für alle Szenarien der kommenden Saison.

Der Schwerpunkt der Planungen liegt weiterhin klar auf der DEL2.

