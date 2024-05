Dresdner EislÃ¶wen reichen LizenzierungsantrÃ¤ge bei der DEL2 und bei der DEL ein

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben die Lizenzunterlagen für die Saison 2024/2025 in der DEL2 fristgerecht eingereicht. Per Kurier vom Eislöwen-Exklusivpartner PostModern wurden...

Per Kurier vom Eislöwen-Exklusivpartner PostModern wurden die Unterlagen im Ligabüro in Neuss abgegeben und zusätzlich elektronisch an die DEL2 übermittelt. Der Erhalt der Unterlagen wurde bestätigt.

Zusätzlich haben die Dresdner Eislöwen den Antrag auf Durchführung eines Antragprüfungsverfahrens an die PENNY DEL versendet. Der Empfang wurde ebenfalls bestätigt.

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Unser Dank gilt auch in diesem Jahr unseren treuen Partnern, Sponsoren und unseren Fans, die uns bei der Erstellung und Einreichung der Lizenzunterlagen unterstützt haben. Nach einer sportlich wenig erfolgreichen Saison erfüllt es mich persönlich umso mehr mit Stolz, dass uns weiterhin diese Unterstützung ereilt, welche das Fundament unseres Clubs bildet. Unser gemeinsames Ziel ist es natürlich ganz klar eine bessere Saison zu spielen.“