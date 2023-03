Dresdner EislÃ¶wen: Playoff-Auftakt in Krefeld

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen starten am Mittwochabend ins Playoff-Viertelfinale. Gegner sind die Krefeld Pinguine. Spiel Eins der Serie Best-of-Seven beginnt 19:30 Uhr....

Gegner sind die Krefeld Pinguine. Spiel Eins der Serie Best-of-Seven beginnt 19:30 Uhr. Die Partie wird für alle daheimgebliebenen Fans in der Sportsbar Ostra übertragen.

Mit Krefeld treffen die Dresdner auf die Mannschaft, die den Eislöwen auf den letzten Drücker noch das Heimrecht im Viertelfinale genommen hat. Mit 4:7 musste sich das Team von Cheftrainer Petteri Kilpivaara am 05. März in Krefeld geschlagen geben. Die Partie ist aufgearbeitet und abgehakt. In den Playoffs geht es von vorn los.

Petteri Kilpivaara, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Es hat die Vorbereitung sicherlich etwas vereinfacht, dadurch, dass wir unser letztes Spiel gegen Krefeld gespielt haben. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht für diese anstehende Serie, wie zum Beispiel an den Special Teams gearbeitet. Natürlich ging der Blick auch immer wieder auf die Uhr, weil wir es gar nicht erwarten können, dass die Playoffs beginnen.“

Timo Walther ist ein Spieler im Team der Eislöwen, der sehr lange auf die Playoffs warten musste. Der Stürmer hat die Serie gegen Heilbronn in der vergangenen Saison verletzungsbedingt verpasst und wurde auch in dieser Spielzeit von Verletzungen geplagt. Jetzt ist der 25-Jährige topfit, was er mit vier Toren und drei Vorlagen in den letzten fünf Hauptrundenspielen bewiesen hat.

Timo Walther, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Ich freue mich natürlich riesig auf die Playoffs. Wir hatten insgesamt durch Verletzungen im letzten Jahr eine geschwächte Mannschaft. Dieses Jahr sind wir komplett und erfahrener. Dazu war diese Saison aufgrund der Höhen und Tiefen deutlich lehrreiche, als letzte Saison. Ich sehe uns gut gerüstet und bereit für die Playoffs.“

Chefcoach Kilpivaara hat in seinem Kader die Qual der Wahl, weil alle Spieler fit und einsatzbereit sind. Spiel Eins in Krefeld beginnt 19:30 Uhr.

Spiel zwei der Serie und damit das erste Heimspiel für die Eislöwen steigt am Freitagabend in der JOYNEXT Arena. Die AOK Plus wird die Partie als Gameday-Partner präsentieren. Dazu wird der ehemalige Spieler, Manager und Trainer der Eislöwen Jan Tabor zu Gast sein. Die Arenatüren und Abendkasse werden in den Playoffs 90 Minuten vor Spielbeginn, also am Freitag um 18:00 Uhr öffnen. Über 4.000 Zuschauer werden am Freitagabend dabei sein.

