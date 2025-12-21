Ortega-Doppelpack und Schwendener stechen gegen Spitzenreiter Ingolstadt! Dresdner EislÃ¶wen holen ersten Heim-Dreier

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Am 30. Spieltag empfingen die Dresdner EislÃ¶wen den TabellenfÃ¼hrer aus Ingolstadt.

Mit dem ERC reisten rund 800 Fans per Sonderzug in die Elbmetropole. Bei den Sachsen gab es einige Ã„nderungen im Line-up: Niklas Postel und Bruno Riedl kehrten nach ihren Verletzungen zurÃ¼ck. Oliver Granz fehlte weiterhin verletzt, Connor Korte krankheitsbedingt. Ebenfalls erkrankt war Tomas SÃ½kora, sodass Matthias Pischoff aus Weiden zurÃ¼ckkehrte. Zudem standen Dane Fox, Felix KrÃ¼ger und Sebastian Gorcik nicht im Kader. Im Tor startete Janick Schwendener.

Beide Teams kamen in den Anfangsminuten zu Chancen. Die erste MÃ¶glichkeit hatten die GÃ¤ste, kurz darauf verpasste Dresdens Lance Bouma nur knapp das Tor. In der dritten Minute brachte Ingolstadts Riley Sheen die Panther mit seinem Treffer in FÃ¼hrung. Wenig spÃ¤ter folgte die erste Strafe der Partie und Trevor Parkes musste wegen Stockschlags auf die Strafbank. Kurz vor Ablauf dieser Strafe kassierte auch David Suvanto eine Zwei-Minuten-Strafe nach einer SpielverzÃ¶gerung. Die Panther erspielten sich im anschlieÃŸenden Ãœberzahlspiel mehrere Chancen, doch Schwendener verhinderte einen Treffer. Kaum waren die EislÃ¶wen wieder vollzÃ¤hlig, erhielten sie ihrerseits ein Powerplay, nachdem Sam Ruopp wegen Hakens in die KÃ¼hlbox musste. Nach einem Check an Parkes erhielt Philip Rosa-Preto eine groÃŸe Strafe, die nach Videobeweis bestÃ¤tigt wurde. Zudem kam es zu einer Rangelei, bei der beide Teams weitere Strafen kassierten: Parkes musste fÃ¼r Dresden wegen Stockschlags vom Eis, beim ERC erhielt Philipp KrauÃŸ eine Strafe aufgrund einer Ã¼bertriebenen HÃ¤rte. Die EislÃ¶wen agierten damit in doppelter Ãœberzahl und nutzten diese durch Austin Ortega (13.) zum Ausgleich. Noch mit einem Mann mehr war es erneut Ortega (14.), der die Hausherren in FÃ¼hrung brachte. Dresden agierte gut und belohnte sich kurz vor der Pause, als C. J. Suess in der 19. Minute zum 3:1-Pausenstand traf.

Das Mitteldrittel begann mit einer guten Chance fÃ¼r die Gastgeber, aber der Puck ging knapp am Tor vorbei. Danach kamen beide Teams zu MÃ¶glichkeiten, darunter ein Lattentreffer der Sachsen, aber es blieb bei dem Spielstand. In Minute 33 musste Parkes nach einem Beinstellen in die KÃ¼hlbox. Die Panther agierte druckvoll, doch Schwendener agierte stark zwischen den Pfosten. Die EislÃ¶wen waren wenige Sekunden wieder komplett, da markierte Ruopp (35.) den Anschluss fÃ¼r die GÃ¤ste. In Folge fiel kein Tor mehr und es ging mit dem 3:2 fÃ¼r Dresden in die letzte Pause.

Als die 43. Minute lief, jubelten die GÃ¤ste. Die Hauptschiedsrichter konsultieren den Videobeweis und revidierten ihre Tor-Entscheidung auf keinen Treffer fÃ¼r Ingolstadt, da Schwendener die Scheibe sicher festgehalten hatte. Kurz darauf musste bei den Panthern KrauÃŸ nach einem hohen Stock pausieren. Wenige Sekunden vor Ablauf der Strafe gab es die groÃŸe Chance fÃ¼r die Hausherren, aber der Puck knallte an die Latte, was ebenfalls mittels Videobeweis bestÃ¤tigt wurde. In Minute 50 erhielt Dresdens Bruno Riedl eine Strafe wegen Beinstellens. Die EislÃ¶wen verteidigten stark, blockten SchÃ¼sse und Ã¼berstanden das Unterzahlspiel ohne Gegentreffer. Auf beiden Seiten gab es in Folge gute MÃ¶glichkeiten, doch ein Tor fiel nicht. Als noch zwei Minuten zu spielen waren, nahm Ingolstadt eine Auszeit und zudem bliebt ihr Goalie zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Die EislÃ¶wen gaben alles und belohnten sich mit dem 3:2-Sieg und somit den ersten sogenannten Heim-Dreier in der PENNY DEL.

Gerry Fleming, Cheftrainer Dresdner EislÃ¶wen: â€žUnsere Specialteams haben heute sehr gut funktioniert und wir haben zum richtigen Zeitpunkt in Ãœberzahl die Treffer erzielt. Meine Mannschaft hat sehr strukturiert gespielt und Ingolstadt auÃŸen gehalten. In den entscheidenden Momenten konnten wir uns auf Schwendener zwischen den Pfosten verlassen. Der Heimsieg tut gut, aber nun fokussieren wir uns auf das nÃ¤chste wichtige Spiel am Dienstag in Straubing.â€œ

