Dresdner EislÃ¶wen hinterlegen BÃ¼rgschaft fÃ¼r mÃ¶glichen Aufstieg in die DEL

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben die Bürgschaft für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hinterlegt.

Die Sicherheitsleistung für das Lizenzierungsverfahren der PENNY DEL in Höhe von 816.000 Euro wurde fristgerecht und ordnungsgemäß eingereicht.

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Ein großer wichtiger Schritt ist damit gegangen, um grundlegend von der DEL in Dresden sprechen zu können. Unser Dank gilt allen Bürgen, der Humuswirtschaft Kaditz GmbH, etix.com event GmbH & Co.KG, Sound Light Event, IHRE WACHE GmbH, AXA Versicherung AG – Falk Binger, ELEKTRO-SCHWEISSTECHNIK-DRESDEN GmbH und den Gesellschaftern der BG ESCD Dresden mbH – insbesondere Jens Hewald – die dies in dieser schwierigen Zeit ermöglicht haben sowie Herrn Ansink von der Consul GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, welche uns bei der technischen Umsetzung begleitet haben. Die Arbeit hört jetzt natürlich nicht auf, sondern fängt gerade erst an. Als nächstes steht uns die Lizenzierung für die kommende DEL2-Saison bevor.“