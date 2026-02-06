Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Dresdner EislÃ¶wenTransfer-News

Dresdner EislÃ¶wen geben auch Andrew Yogan ab

6. Februar 20261 Mins read281
Andrew Yogan von Dresdner EislÃ¶wen - Â© Bruno Dietrich / City-Press
Dresden. (PM EislÃ¶wen) Die Dresdner EislÃ¶wen und StÃ¼rmer Andrew Yogan haben sich darauf verstÃ¤ndigt, dass der US-Amerikaner die laufende Spielzeit beim norwegischen Erstligisten Stavanger Oilers fortsetzt und der Vertrag fÃ¼r die laufende Saison einvernehmlich aufgelÃ¶st wird.

Yogan war im Sommer 2024 nach Dresden gewechselt und hatte in seiner ersten Saison einen groÃŸen Anteil am Gewinn der Meisterschaft. In der Hauptrunde 2024/25 erzielte der Angreifer in 37 Spielen 19 Tore und 24 Assists. In den anschlieÃŸenden Playoffs kamen in 17 Partien 7 Treffer und 12 Vorlagen hinzu. In der laufenden PENNY DEL-Saison absolvierte der 34-JÃ¤hrige bislang 30 Spiele und sammelte dabei 8 Tore und 5 Assists.

Jens Baxmann, Sportdirektor der Dresdner EislÃ¶wen, sagt: â€žAndrew hat in seiner Zeit in Dresden sportlich wie persÃ¶nlich wichtige Impulse gesetzt. Nach offenen GesprÃ¤chen haben wir gemeinsam eine LÃ¶sung gefunden, die ihm ermÃ¶glicht, die Saison in Norwegen fortzusetzen. Wir wÃ¼nschen ihm fÃ¼r die kommenden Aufgaben in Norwegen viel Erfolg.â€œ

Andrew Yogan: â€žIch bin dem Club dankbar fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung bei meinem Vorhaben und nehme viele positive EindrÃ¼cke nach Stavanger mit.â€œ

Die Dresdner EislÃ¶wen bedanken sich bei Andrew Yogan fÃ¼r seine bisherigen EinsÃ¤tze im Trikot der Blau-WeiÃŸen und wÃ¼nschen ihm fÃ¼r die restliche Saison in Norwegen alles Gute.

621
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

