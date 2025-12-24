Dresdner Eislöwen binden zwei Talente an sich

Dresden. (PM Eislöwen) ie Dresdner Eislöwen setzen weiter auf Nachwuchsförderung: Ab August 2026 erhalten Lukas Buschbeck und Ivan Komirist jeweils einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Blau-Weißen.

Damit sichern sich die Eislöwen zwei vielversprechende Talente aus dem Nachwuchsbereich.

Der 17-jährige Stürmer Lukas Buschbeck, gebürtiger Dresdner, spielt derzeit in der U20 der Eislöwen Juniors. In 30 Partien erzielte er 16 Treffer und gab 25 Assists. Zudem steht er im Aufgebot der U18-Nationalmannschaft für das 5-Nationen-Turnier vom 25. bis 30. Dezember 2025 im schweizerischen Zuchwil. Buschbeck durchlief alle Nachwuchsstationen bei den Eislöwen und gilt als technisch starker sowie spielintelligenter Offensivspieler.

Verteidiger Ivan Komirist, der in Esslingen geboren wurde, kam zur Saison 2024/25 vom Nachwuchs des Mannheimer ERC nach Dresden. In 26 Spielen für die U20 verbuchte der linksschießende Defender zwei Tore und 16 Vorlagen. Komirist zeichnet sich durch sein gutes Stellungsspiel, seine Physis und ein starkes Zweikampfverhalten aus.

Thomas Barth, sportlicher Leiter Eissportclub Dresden e.V.: „Für den Stammverein ist es wichtig, Talente am Standort zu halten. Lukas und Ivan haben bereits in der abgelaufenen Saison viel Spielpraxis in der U20 sammeln dürfen. In der U17 waren beide wichtige Führungsspieler und maßgeblich am Gewinn der Deutschen Vize-Meisterschaft beteiligt. Aktuell spielt unsere U20 in der DNL Top Division eine vielversprechende Saison. Wir sind auf die weitere Entwicklung gespannt, auch wenn der Schritt zu den Senioren für Lukas und Ivan sicherlich nicht einfach wird. Beide haben definitiv das Potential sich auch dort durchzusetzen und den Traum des Profisportlers zu realisieren.“

Mit der Verpflichtung von Buschbeck und Komirist bekräftigen die Eislöwen ihren Anspruch, eigene Nachwuchstalente langfristig an den Standort zu binden und ihnen gleichzeitig Perspektiven im Profibereich zu eröffnen.

