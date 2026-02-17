Dresdens Oldie Travis Turnbull wechselt in die DEL2

Dresden / Kaufbeuren. (PM Eislöwen / PM ESVK) Die Dresdner Eislöwen und ihr Kapitän Travis Turnbull gehen ab sofort getrennte Wege.

Der 39-jährige Stürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zum ESV Kaufbeuren in die DEL2.

Turnbull war während der Saison 2023/2024 nach Dresden gewechselt und entwickelte sich in kürzester Zeit zu einer zentralen Führungsfigur innerhalb der Mannschaft. In insgesamt 123 Pflichtspielen für die Blau-Weißen erzielte der Angreifer 41 Tore und bereitete weitere 40 Treffer vor. Als Kapitän prägte er das Team nicht nur sportlich, sondern auch durch seine Persönlichkeit und Führungsstärke.

Mit Travis Turnbull verbinden die Dresdner Eislöwen unvergessliche Momente – allen voran die DEL2-Meisterschaft, die ihn dauerhaft mit dem Club und dessen Historie verbinden wird.

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresdner Eislöwen: „Travis hat uns in der Saison 23/24 mit seinen starken Führungsqualitäten maßgeblich dabei geholfen, in der DEL2 zu bleiben und uns vor dem Abstieg bewahrt. Im darauffolgenden Jahr war er dann ein wesentlicher Bestandteil unserer Meisterschaftssaison. Für das, was er für die Dresdner Eislöwen geleistet hat, sind wir ihm sehr dankbar. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste.“

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Im Zuge der laufenden Planung für die neue Saison haben wir gemeinsam Gespräche über seine sportliche und vertragliche Zukunft geführt. Dabei wurde klar, dass wir die neue Spielzeit mit einem verjüngten Kader fortsetzen möchten. Nach einem offenen und vertrauensvollen Austausch sind wir seinem Wunsch nachgekommen, sich frühzeitig sportlich neu zu orientieren und haben seinem Wechsel zugestimmt. Travis hat in Dresden große Spuren hinterlassen – dafür danken wir ihm und wünschen ihm alles Gute für seine neue Herausforderung in Kaufbeuren.“

Travis Turnbull: „Ich bin unglaublich dankbar für meine Zeit in Dresden. Die Unterstützung der Fans, die Menschen im Club und die gemeinsamen Erlebnisse – besonders die Meisterschaft – werde ich niemals vergessen. Dresden wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Danke für alles.“

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei Travis Turnbull für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und seinen außergewöhnlichen Beitrag zur erfolgreichsten Phase der jüngeren Vereinsgeschichte und wünschen ihm für seine neue Aufgabe beim ESV Kaufbeuren sportlich wie privat alles Gute

Der 39 Jahre alte Deutsch-Amerikaner kam zur Saison 2012/2013 nach Deutschland und schnürte seine Schlittschuhe dabei für die Düsseldorfer EG, die Straubing Tigers, den ERC Ingolstadt, die Schwenninger Wild Wings, die Iserlohn Roosters und zuletzt auch für die Dresdner Eislöwen, mit denen der Rechtsschütze auch den Aufstieg in die DEL und die damit verbundene DEL2-Meisterschaft 2024/2025 feiern konnte.

Travis Turnbull wird heute Abend in Kaufbeuren erwartet und wird bei den Jokern das Trikot mit der Rückennummer 93 tragen.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, dazu: „Ich freue mich sehr, dass wir Travis Turnbull davon überzeugen konnten, uns im Kampf um den Klassenerhalt in der DEL2 zu helfen. Er ist ein Spielertyp, der immer vorangeht, sich auf dem Eis für nichts zu schade ist und immer 100 Prozent für die Mannschaft gibt. Von daher bin ich mir sicher, dass er uns dabei eine große Hilfe sein wird. Dazu möchte ich mich auch bei den Verantwortlichen der Dresdner Eislöwen bedanken, die den Transfer ermöglicht haben.“

Travis Turnbull über seinen Wechsel nach Kaufbeuren: „Ich freue mich riesig, jetzt nach Kaufbeuren zu wechseln! Ich glaube an das Team, den Trainer und die Vision. Ich habe schon mit einigen Jungs zusammengespielt und nur positives über die Stadt und die Fans gehört. Die Atmosphäre in der Arena kenne ich auch schon persönlich. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und alles zu geben!