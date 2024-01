Dresdens neuer KapitÃ¤n Travis Turnbull: „Glaube fest daran, dass wir noch in die Playoffs kommen“ – Neuer Angreifer kommt aus Kassel zu den EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Für die Dresdner Eislöwen geht es am Freitagabend in der DEL2 mit dem Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg weiter. Spielbeginn ist...

Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Die Regensburger sind seit zehn Spielen ungeschlagen. Platinpartner Feldschlößchen wird die Partie präsentieren.

Im Jahr 2024 haben die Eisbären noch kein Spiel verloren. Durch die Ausbeute von 28 Punkten aus diesen letzten zehn Spielen sind die Eisbären auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. In den drei bisherigen Duellen in dieser Saison konnten die Eislöwen nur einmal gewinnen.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Es wird mal wieder Zeit für eine Niederlage für Regensburg. Sie sind aktuell das heißeste Team der Liga mit einer sehr starken ersten Reihe. Für uns hat das aber keine große Bedeutung, da wir auf uns schauen. Wir haben die letzten fünf Spiele gut gespielt, aber zu wenig aus unseren Chancen gemacht. Daran arbeiten wir und wollen gegen Regensburg effektiver sein. Diese Woche war gut, um mehr individuell mit dem Team zu arbeiten. Wir wollen sie mit Tempo und hoher Energie schlagen.“

Dabei helfen soll auch weiterhin Travis Turnbull. Der neue Eislöwen-Kapitän hat in seinen drei Spielen für die Blau-Weißen bereits vier Tore erzielt. Der 37-Jährige will mit gutem Beispiel vorangehen und gerade den jüngeren Spielern mit vielen Gesprächen helfen.

Travis Turnbull, Kapitän Dresdner Eislöwen: „Ich bin ein sehr optimistischer Mensch und glaube fest daran, dass wir noch in die Playoffs kommen. Ich will dem Team diese Mentalität auch weitergeben. So sind die erfahrenen Spieler mit mir früher umgegangen und genauso will ich meine Erfahrung weitergeben. Gerade wenn es nicht so läuft, wie erhofft, ist es für mich wichtig diesen Optimismus und den Glauben an uns selbst in die Mannschaft zu tragen.“

Spielbeginn zum Feldschlößchen-Gameday ist am Freitag 19:30 Uhr. Die Abendkasse öffnet 18:00 Uhr und die Arenatüren 18:30 Uhr. Feldschlößchen wird als Spieltagspartner jedem Besucher ein Los übergeben. Dazu wird es ein „Feldi-Pausenspiel“ geben. Interessenten können sich dazu an der Regie melden.

Am Sonntag geht es für die Eislöwen mit dem Auswärtsspiel beim ESV Kaufbeuren weiter. 17:00 Uhr wird dann gespielt. Die Mannschaft wird in Bayern übernachten, denn am Dienstag bereits wartet die nächste Aufgabe in Landshut.

Neuer Angreifer für die Eislöwen

Tomas Sykora wechselt nach Dresden. Der Deutsch-Slowake kommt von den Kassel Huskies an die Elbe und hat einen Vertrag für diese und nächste Saison unterschrieben.

Seit 2019 ist Sykora in Deutschland aktiv. Nach zwei Spielzeiten für die Fischtown Pinguins in der DEL wechselte der 33-Jährige in die DEL2. Über Stationen in Frankfurt und Kassel führt sein Weg nun nach Dresden.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit der Verpflichtung von Tomas Sykora bekommen wir einen weiteren Spieler mit Erfahrung und Physis. Dazu hat er bewiesen, dass er in dieser Liga auch Tore schießen kann. Wir sind überzeugt davon, dass er uns in dieser schwierigen Phase entsprechend weiterhelfen und auch zukünftig ein wichtiger Spieler in unserem Team sein wird.“

Sykora wird in der kommenden Woche in Dresden ankommen und sollte zum Heimspiel gegen Bietigheim am 02. Februar lizenziert sein. In zweieinhalb Jahren DEL2 kommt er auf insgesamt 120 Einsätze in denen er 53 Tore erzielte und 43 Treffer vorbereitete. Mit den Löwen Frankfurt feierte Sykora 2022 den Meistertitel in der DEL2.