Dresdens Matthias Pischoff erhÃ¤lt FÃ¶rderlizenz

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Die Dresdner EislÃ¶wen und StÃ¼rmer Matthias Pischoff haben sich gemeinsam mit den Blue Devils Weiden darauf verstÃ¤ndigt, dass der 21-JÃ¤hrige ab sofort per FÃ¶rderlizenz fÃ¼r den DEL2-Club aus der Oberpfalz spielberechtigt ist.

Mit der FÃ¶rderlizenz unterstÃ¼tzen die Dresdner EislÃ¶wen die Blue Devils Weiden, die aktuell mit personellen EngpÃ¤ssen zu kÃ¤mpfen haben. Gleichzeitig erhÃ¤lt Pischoff die MÃ¶glichkeit, zusÃ¤tzliche Spielpraxis zu sammeln. Er wird fÃ¼r Weiden voraussichtlich die kommenden drei Partien bestreiten.

In der laufenden Saison kam der Angreifer bislang auf 25 EinsÃ¤tze in der PENNY DEL und bereitete dabei einen Treffer vor. In der DEL2 absolvierte Pischoff bislang inklusive Playoffs 95 Partien, in denen er 14 Scorerpunkte (4 Tore, 10 Assists) erzielte.

