Dresdens Headcoach Niklas Sundblad: „Wir sind sehr zufrieden“ – EislÃ¶wen schlagen Rosenheim

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben ein weiteres Sechs-Punkte-Wochenende perfekt gemacht. Nach dem Auswärtssieg am Freitag in Ravensburg setzten sich die Blau-Weißen am Sonntag im Heimspiel gegen Rosenheim mit 5:2 durch. Die Gäste starteten gut ins Spiel, konnten die ersten beiden Torabschlüsse verzeichnen. Getroffen haben aber die Eislöwen. Andrew Yogan erzielte in der 10. Spielminute das 1:0. Die Führung erarbeiteten und verdienten sich die Dresdner. Die Folge war das 2:0 in der 15. Minute durch Matthias Pischoff. Der dritte Treffer wollte noch nicht gelingen. 16:6-Torschüsse verzeichneten die Eislöwen im ersten Drittel. Im zweiten Durchgang konnte Charlie Sarault in Überzahl schnell verkürzen, aber die Eislöwen fanden ihrerseits in Überzahl die passende Antwort. Dane Fox traf mit einer platzierten Direktabnahme in den Winkel. Rosenheim konnte sich im zweiten Durchgang besser ins Szene setzen, den starken Danny aus den Birken im Tor aber nicht ein zweites Mal bezwingen. Im 3. Drittel ging es schnell. Yogan setzte Tomas Sykora ein, der auf 4:1 stellte. 26 Sekunden waren da im dritten Durchgang gespielt. Die Partie schien damit gelaufen. Rosenheim gab sich nicht auf, tat sich gegen eine sehr gut aufgelegte Dresdner Mannschaft aber schwer. Ein Fehler am eigenen Tor brachte den zweiten Rosenheimer Treffer kurz vor Schluss. Nutznießer war CJ Stretch. Aber auch auf diesen Treffer hatten die Eislöwen eine Antwort. Travis Turnbull erzielte zweieinhalb Minuten vor Schluss den 5:2-Endstand. Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir sind sehr zufrieden, dass wir Rosenheim endlich auch geschlagen haben. Sie sind mit hartem Forecheck gekommen und haben richtig Druck gemacht. Wir kommen dann aber besser rein, erzielen das 1:0 und 2:0. Das war wichtig für uns mit dieser Führung zu spielen. Im zweiten Drittel nehmen wir zu viele Strafen und kassieren dadurch das 2:1, kommen aber mit dem 3:1 zurück. Dennoch hätte das Momentum da auch auf Rosenheimer Seite wechseln können. Das letzte Drittel war sehr solide mit kurzen Wechseln und das 4:1 war die Entscheidung. Wir sind sehr glücklich über die sechs Punkte und zwei sehr solide Eishockeyspiele." Weiter geht es für die Dresdner Eislöwen am Freitagabend in Selb.

